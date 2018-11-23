第四届汽车诊断师大赛深圳决赛收官 途虎养车包揽冠、季军

11月22日下午，第四届汽车诊断师大赛深圳赛区决赛，在深圳福田上梅林落下帷幕。在本次比赛中，全国领先的汽车养护品牌途虎养车，派出的参赛选手谢忠平和苗成签，一举夺得冠军和季军。

（左：谢忠平 右：苗成签）

中国最权威的汽车诊断师大赛

据了解，“中国汽车诊断师大赛”至今已经举办了四届，已经成为了中国汽车维修服务领域，覆盖最广泛、影响力最显著的赛事和汽车诊断师人才培养平台。

本届大赛的指导单位为中华全国总工会，主办单位包括全国汽车后市场商会和中国汽车文化促进会。据主办方介绍，本届比赛受中华全国总工会指示，在全国共举办66场。

本次途虎养车共有三名选手，从深圳赛区初赛的100人中脱颖而出，代表途虎养车参加深圳赛区决赛。

据了解，途虎养车十分重视旗下技师的技术和服务的培训工作。

自2011年成立以来，途虎养车就持续深耕汽车养护领域，致力于打造正品供应链体系、线下标准化服务体系以及完善的售后保障体系，为中国消费者带来正品产品与专业服务。

在汽车服务端，途虎养车全力推动服务的标准化，构筑了完善的标准化服务体系，打造了一套SOP标准化服务流程，全力保障服务正规、专业、可靠。

本次代表途虎养车“参战”的选手，就有在途虎养车技术中心，负责途虎技师培训，以及旗下门店技术支持的“技术大拿”。

受益于对人才培养和技术服务的重视，途虎养车发展迅速，目前在全国拥有13000家合作安装门店和超过700家工场店，服务能力覆盖全国31个省、直辖市和自治区的405个城市，途虎养车APP注册用户接近2700万。

（苗成签在比赛过程中）

寻找汽车诊断师行业的工匠精神

11月22日当天，深圳市连锁经营协会汽车总会会长刘志强在赛场上表示，希望通过本次比赛，提高汽车诊断师行业的技术水平，寻找汽车诊断师行业的“工匠精神”。

据悉，在深圳赛区的决赛中，共设置理论知识考核、汽车诊断案例考核、汽车零部件识别，以及汽车发动机故障现场排除等环节，全面考察参赛选手的理论知识水平、实操水平，乃至语言表达能力。

其中在理论知识考核环节，基础分100分，三道必答题，三道抢答题，答对加10分，答错扣10分。

途虎养车派出的选手，多次在题目未答完的情况下，提前锁定胜局。尤其是来自途虎养车技术中心的参赛选手苗成签，甚至在必答题答完后，以全部答对的成绩，大比分淘汰对手。

而途虎养车派出的参赛选手谢忠平，则在汽车零部件识别环节，由于对抽到的题目——汽车防冻液鉴别和处理的深刻理解，获得裁判的高度认可，并一路过关斩将，夺得第四届汽车诊断师大赛深圳赛区冠军的好成绩。

（谢忠平在比赛过程中）

最终，途虎养车派出的三名选手，除一名在“8进4”的比赛中，遗憾退出获得优胜奖外，其余两名选手，均取得较好成绩。

而据主办方介绍，2019年3月前后，以途虎养车参赛选手为主体的本届深圳赛区“三强”，将代表深圳赛区赴北京参加中国汽车诊断师大赛全国总决赛。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：袁勃)