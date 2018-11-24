【脱贫攻坚看赣州】江西赣州经开区大力推进就业扶贫

中国江西网讯 通讯员徐祯、杨萍报道：新时期脱贫攻坚，转移就业是一个重要渠道。在打好脱贫攻坚战中，赣州经开区充分发挥职能优势，打出用工帮扶、技能培训、扶贫车间、扶贫专岗、创业能人等就业扶贫组合拳，让困难家庭实现“一人就业，全家脱贫”的目标。
前不久，赣州经开区党群工作部在凤岗镇凤岗社区举行了一期中式面点培训班，20多位村民在老师指导下，从和面、熬糖到制作成型，一步一步学习沙琪玛的制作。像这样的职业技能培训，赣州经开区党群工作部每隔一段时间就会开展一次。今年以来，已投入资金225万元，对3006位贫困劳动力进行了技能培训。
技能培训，只是就业扶贫的一项举措。为了让更多困难家庭实现“一人就业、全家脱贫”的目标，赣州经开区根据工业园区企业多的特点，在全市率先启动“用工帮扶、技能培训、扶贫车间、扶贫专岗、创业能人”五大平台建设，并出台双向奖补激励机制，打造了一批就业扶贫示范基地。朱福珠是曼妮芬扶贫车间的一位员工，在一系列就业扶贫政策帮助下，她学会了电车板车技术，有了一份稳定的工作。
目前，赣州经开区已成功打造2个“国家级就业扶贫示范基地”、8个“省级就业扶贫示范点”、10个“市级就业扶贫示范点”。赣州经开区9865名贫困劳动力中，通过五大平台实现就业7196人，就业率达到72.6 %。
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