原标题：吹尽狂沙始到金——绿色发展之“金”的故事

新华社贵阳１１月２３日电 题：吹尽狂沙始到金——绿色发展之“金”的故事

新华社记者周红军、赵银平、李惊亚

要蓝天还是要钱袋？要碧水还是要发展？曾几何时，这是一个非此即彼的选择题。而今，这已经不成为问题。

党的十八大以来，中国全力构建的以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，正是一次“吹尽狂沙始到金”的“淘金”之旅。

近日，记者对贵州、福建、河北等地进行了一次大跨度的采访，真切感受了“淘金”的艰辛与欣喜。

生态与经济的共赢

石＋草，等于什么？在贵州赤水市，石＋草＝黄金。

这石，就是当地盛产的丹霞石。原先，老百姓可嫌弃它了：不长粮光占地。这草，就是有“仙草”之称的名贵中药材金钗石斛。原先，老百姓也没拿它太当回事儿，因为种苗繁育太难。人们只好让它在山野中“仙”着，跟经济发展挂不上钩。

而现在，“点石成金”的神话正在上演，当地人在丹霞石上书写了石斛的生命传奇，并带来了可喜的经济效益和社会效益。

金钗石斛的种植，只是赤水生态产业化布局中的一环。通过发展绿色工业、山地旅游和“石上种药（石斛）、山上栽竹、林下养鸡、塘中养鱼”的现代农业，赤水走出了一条绿色发展之路。２０１７年，全市生态经济占比超过７５％，成为贵州首个脱贫摘帽的贫困县。

而今，越来越多的地方找到了属于自己的发展路子，生态之“绿”正在变为发展之“金”。

福建南平市，将水流域治理与资源开发利用、产业发展、城市经营、全域旅游、生态保护相结合，激活文化、旅游、体育、商贸等业态，推动“水美经济”的发展；探索建设“生态银行”，建立自然资源管理、开发、运营平台，把碎片化、分散化的生态资源，进行规模化收储、整合、优化，形成规模化、专业化、产业化运营机制，搭建资源变资产变资本的转化平台。

赤水、南平，是典型，却不是个例。越来越多的实践已经证明并将继续证明，生态与经济，可以共赢；生态美与百姓富，可以共生。

发展与环保的共鸣

有这么一家钢厂，走进去，你不会被烟尘呛到，也没有刺鼻的味道，还能看到绿树听到鸟鸣。这家企业的经营者介绍说，他们的目标是打造“花园式精致工厂”！

这家企业，就是福建三钢（集团）有限责任公司。

这是这家企业的一组专业数据：自２００３年新建的污水处理厂投运以来，共回收处理利用废水达３．０６亿吨，处理后的水返回厂区可供冶炼系统、轧钢系统重复使用。在年钢产量大幅提升时，年购新水却从１９９８年的８１９７万吨降到２０１７年的１６７０万吨……

公司产能大幅提升，污染排放物却大大减少，三钢真正实现了增产不增污、增产不增废、增产不增能耗的绿色钢铁目标。

如果说福建三钢是把原来挣的“黑金”变成了“绿金”，那么中机铸材科技（福建）有限公司则是把垃圾变成了金子。铸造企业产生的废砂原来都是直接倾倒，非常污染环境。这家公司建成了具有完全自主知识产权的高效水玻璃铸造废砂再生利用自动化示范生产线，几乎将废砂“吃干榨尽”，生产出高温煅烧石英彩砂、石英砂益胶泥、瓷砖胶、透水砖等10多种产品。

变废为宝！谁说企业发展与生态保护是窄路冤家？

发展与环保的共鸣，正回荡在中国大地上。

政绩观与幸福感的共振

ＧＤＰ的确重要。但如果唯ＧＤＰ马首是瞻，以牺牲生态环境为代价，那么不但百姓的幸福感会大打折扣，而且将“罪在长久”。

新的政绩观，正在逐步形成。

作为全国首批确定的国家生态文明试验区之一，福建取消了多个限制开发区域的县市区ＧＤＰ考核，实行农业和生态保护优先的绩效考评方式；贵州推出生态保护红线、生态环境损害党政干部问责、排污权有偿使用等一系列举措；河北取消了“大气污染防治对全省ＧＤＰ影响的分析测算”……

环境的改善，让百姓有了实打实的幸福。

“就为了那雾霾，之前我无数次打消了回家工作的念头。现在老家的空气明显好多啦，所以我就回来啦。在家门口工作，多美的事儿呀。”在家乡河北石家庄市鹿泉区的德明古镇当导游的薛莉璇开心地说。

外国朋友也给中国的环境打ｃａｌｌ：“很漂亮、很干净、很舒服，我在这里找到了法国田园乡村的感觉。”在福建建瓯市湖头村，中国姑娘陈培的法国丈夫，用不太标准的汉语称赞着。“真好，这才是我最爱的家乡啊。”陈培更是感慨万千。

当民之所盼与政之所向指向了同一坐标，当官员政绩观与百姓幸福感形成了同频共振，是民之大幸、国之大幸。

绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。在绿色发展理念的指引下，一条绿中寻金、以绿为底锻金的生态产业链正在中国大地上铺展。生态文明与经济发展的融汇，是解决生态环境问题的根本出路，更是建设美丽中国的应有之义。（参与记者：林凯、高博）

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