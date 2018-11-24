全面推进资源化利用 加快改善农村人居环境

新华社福州11月23日电 全国畜禽养殖废弃物资源化利用现场会23日在福建漳州召开，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用是改善农村人居环境的重要任务，要深入贯彻习近平总书记的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针，坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，为促进乡村全面振兴提供有力支撑。
胡春华指出，推进畜禽养殖废弃物资源化利用是有明确时限要求的硬任务，必须加大工作力度，确保如期完成。要大力推动畜禽清洁养殖，加强标准化精细化管理，促进废弃物源头减量。要打通有机肥还田渠道，增强农村沼气和生物天然气市场竞争力，加快培育发展畜禽养殖废弃物资源化利用产业。要严格落实畜禽规模养殖环评制度，强化污染监管，落实养殖场主体责任，倒逼畜禽养殖废弃物资源化利用。要加大政策支持保障力度，创造良好市场环境，帮助企业形成可持续的商业模式和盈利模式。
会前，胡春华还到漳州市漳浦县，实地了解畜禽养殖废弃物资源化利用和农村垃圾、污水处理等农村人居环境整治工作进展情况。
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