对标国际 持续优化营商环境

从自贸试验区形成试点经验，再到制度创新成果在更大范围落地，这个过程就像一场“接力赛”。截至今年5月份，各自贸试验区形成153项可复制推广的改革试点经验分批次向全国推广移植，带动了全国范围营商环境的不断优化，形成了改革红利共享、开放成果普惠的局面。

我国对外商投资管理的变革探索就是从自贸试验区起步的。从2013年率先在自贸试验区对外商投资实行了准入前国民待遇加负面清单的管理模式，清单以外的外商投资由原有的审批制改为备案制，再到今年6月份，全国版的外商投资负面清单正式出台，我国在全国范围内真正实现了对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理的模式，外商投资管理体制实现了重大突破。

优化营商环境是自贸试验区建设的关键。各自贸试验区根据发展定位，结合地方发展特点，在推动营商环境持续优化上做出了积极探索。

积极推进简政放权，在提升企业办事便利方面取得明显成效。广东自贸试验区探索推进“互联网+政务服务”改革，设计“企业专属网页”将传统的“企业找政府”转变为“政府找企业”。通过为每家企业配备一个定制版专属网页，提供企业网上政务服务唯一入口，为企业提供便捷化、个性化、一体化的政务服务。截至今年3月底，广东自贸试验区已为区内近30万家企业开通企业专属网页，并在全省13个地市推广使用。

坚持以制度创新为核心，深入推动“放管服”改革。天津自贸试验区瞄准企业发展需求，率先实施相对集中行政许可权、“一照一码一章一票一备案”、一天办结等10项创新举措。改革3年来，天津自贸试验区累计登记市场主体4.5万户，是设立自贸试验区之前的2倍。

对标国际先进规则，着力构建稳定、公平、透明、可预期的一流营商环境。福建自贸试验区实施系列创新举措，其中商事登记“一照一码”、投资管理“四个一”、国际贸易“单一窗口”等一批创新成果在全国复制推广。

辽宁等7个新设自贸试验区虽然设立时间不长，但在最新公布的第二批可复制推广的30条改革经验当中，这些新设自贸试验区就占了17条。

毕马威会计师事务所今年发布的一项评估显示，自贸试验区向全国复制推广的创新举措，具有3方面的明显特点：首先，先于全国在商事登记、口岸通关、事中事后监管等重点领域深化改革，发挥了自贸试验区的先行先试作用。其次，基于区域特色进行制度创新、服务全国，体现了对比试验、互补试验的成果。第三，对于自贸导向型产业进行重点突破、集成创新，为企业全生命周期、全产业链发展带来活力。

商务部研究院副院长张威表示，自贸试验区的试点改革，有利于全国发展更高层次开放型经济、有利于全国形成高标准的国际化营商环境、有利于全国培育高质量发展新动能、有利于全国进一步深化“放管服”改革。（经济日报·中国经济网记者 冯其予）

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