新华社北京11月24日电 开放中国：大门越开越大 道路越走越宽

新华社记者宋振远、何欣荣、孙奕

海纳百川，有容乃大。

40年发展的辉煌成就昭示，对外开放是中国发展的关键一招，也是中国与世界互动共赢的精彩篇章。

进入新时代，中国又推开了更高水平对外开放的大门。展望未来，新一轮开放不仅助力中国的高质量发展，也将为人类命运共同体建设作出更大贡献。

开放倒逼改革：破茧成蝶，换来新生

从曾经的技术工人，到现在的企业负责人。年届60岁的周平虎永远无法忘记1990年那个夏天，在时代大潮的感召下，周平虎从国企辞职，来到对外开放的前沿阵地广东。怀揣8000元存款，租了间两米宽的门面，推着自行车……打破铁饭碗，他开始自己找客户，推销旋压机械设备。

经过数年奋斗，他的生意越来越广：第一个海外买家，是从阿里巴巴平台上找来的南非商人；第一张大批量订单，来自沟通五洲四海的广交会；第一个海外技术指导，是从澳大利亚请来的大学教授……

周平虎感慨：“现在，我们研发的机械设备远销世界50多个国家。”

“对一个国家而言，开放如同破茧成蝶，虽会经历一时阵痛，但将换来新生”。周平虎的故事，是中国在开放中学习先进经验，在开放中促进改革发展的缩影。

回溯40年波澜壮阔的发展历程，开放与改革始终结伴同行。从深圳经济特区的创立到浦东的开发开放，从加入世贸组织到发出“一带一路”倡议，从经开区、保税区到自贸区、自贸港……改革与开放形成的合力，推动整个国家在现代化道路上加速追赶、书写辉煌。

“开放就是改革，寓改革于开放之中，这是40年中国发展的法宝。”上海市政协副主席周汉民说。2018年3月下旬，我国第一个国际化期货品种——原油期货在浦东的上海国际能源交易中心上线交易。锣声一响，举世关注。

原油期货的设计特点，可用17个字概括：“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”。字里行间，处处透着开放的理念。

上海国际能源交易中心副总经理陆丰说，原油期货推出之前，国家发展改革委、能源局、证监会等牵头，在期货市场跨境监管、境外投资者准入、外汇兑换、海关保税监管等方面发布了一系列配套政策，为“上海油”走向世界、成为全球第三大原油期货合约奠定了基础。

改革不停顿,开放不止步。2018年是中国改革开放40周年，最好的纪念方式是推出力度更大、范围更广的改革开放措施——

2018年4月11日，中国人民银行公布了11项将在今年落地的金融开放措施。

2018年7月10日，上海公布“扩大开放100条”，90%以上的措施年内实施。

2018年7月30日，《北京市关于全面深化改革、扩大对外开放重要举措的行动计划》发布，117项举措务实有力，传递出强烈的政策信号。

2018年10月16日，《国务院关于同意设立中国（海南）自由贸易试验区的批复》正式发布，中国的自贸区增至12个……

从中央到地方，从制造业到服务业，从具体举措到实施载体——中国用实际行动证明：开放的大门不会关闭，只会越开越大。

开放激发创新：海纳百川，勇立潮头

位于上海张江科学城的跨国企业联合孵化平台，最近一年与创业企业的对接很红火。GE的爱迪生创新工社、博世的汽车智能平台……越来越多的创业者通过这个平台，获得了技术、资本、市场等资源的注入。

单从面积看，这个2000多平方米的“迷你孵化器”并不惹眼。这里空间虽小，平台不小，成果更多。比如，一家创业企业发明的物质快速脱水提纯技术，已被几家全球日化巨头“相中”，用于其天然植物成分化妆品的研制中。

用张江跨国企业联合孵化平台副总经理杨亮的话说，本土创业企业和跨国公司对接，是一种“蚁象共舞”的模式。跨国公司的资源资本，加上创业者的激情和智慧，在平台上产生化学反应。截至2017年底，平台共计孵化了41个项目，总的市场估值达到30亿元。

“搞自主创新，不是闭门造车。要善于以开放的心态，勇于和世界顶级水平对标。”同处张江科学城，微创医疗器械集团董事长常兆华对“开放式创新”感触颇深。

1998年，常兆华回国创业。2015年，微创研制的“火鹰”心脏支架在欧洲开展大规模临床试验，试验成果于今年9月登上医学权威刊物《柳叶刀》。常兆华说，欧美是全球医学最发达的区域。微创希望在“苛刻”的环境下，为国产医疗器械赢得国际医学界的认可。

从医疗器械到家用电器，再到高科技通信设备，我国改革开放40年在诸多产业上实现跨越式发展，印证了同一个道理：对外开放，是一个学习应用世界先进技术、并不断创新发展的过程。

从京津冀到长三角，再到粤港澳大湾区，“开放式创新”激发的活力，遍布大江南北、长城内外。

“如今在深圳，不管企业负责人是否高学历，来自什么地方，他们的企业一成立，都会想到在国际的产业链中去寻找定位。这就是深圳开放和创新的特质。”深圳市政府发展研究中心主任吴思康说。

苹果华南总部、高通深圳创新中心、空客（中国）创新中心……近年来，一系列全球知名企业选择将创新载体落户深圳。

与国际高手近距离过招，让本土企业快速成长。正如吴思康所说：“深圳因改革开放而生，因改革开放而新，因改革开放而强。开放对于深圳建设国际化创新型城市实在太重要了。”

开放推动共赢：大道之行，天下为公

上海西郊，一片银色的“四叶草”熠熠生辉，迎接四海宾朋。2018年11月5日至10日，在上海国家会展中心举办的首届中国国际进口博览会，书写了国际贸易史上新的华彩篇章。

北欧最大的快消品公司——挪威奥克拉集团参加了首届进博会。“我们大部分产品第一次进入中国，在进博会上充分感受到中国市场的热情。集团已决定参加明年的进口博览会，希望展会的规模再大些。”谈到参展收获，奥克拉大中华区销售经理赵静雅喜出望外。

在进博会上“收获满满”的，不止是高品质快消品。埃塞俄比亚的咖啡、赞比亚的蜂蜜、冈比亚的民族服装服饰、南苏丹的手工艺品……这些最不发达国家的特色产品，也在进博会上集中亮相。

通过进博会这样的国际公共产品，中国实实在在帮助最不发达国家分享发展机遇，参与经济全球化，携手推动开放型世界经济建设。

中国的开放，是全方位的开放。目光由东部转向西部，内陆的陕西省踏着“一带一路”倡议的节拍，一路向西开拓，对外合作如火如荼。

沿着陆上丝绸之路，西安爱菊粮油工业集团在哈萨克斯坦投资建起30万吨的油脂加工厂。“中亚地区粮食生产能力比较充裕。我们的投资不仅解决了当地卖粮难问题，也满足了国内百姓对高品质粮油的需求。这是典型的合作共赢。”爱菊集团董事长贾合义如是说。

通过向西开放，今年上半年陕西的外贸增速在全国名列前茅。陕西省商务厅副厅长唐宇刚说，中欧班列“长安号”开行以后，开行总量逐年递增。“陕西装备制造业的产品，比如宝鸡的石油钻采机械，走进了沿线很多国家。而中亚地区的粮油，通过‘长安号’运到了国内市场。”

历史是最好的“教科书”。在五千年文明史上，中国有过开放包容涵养出的盛唐气象，也有过闭关锁国招致的落后与苦难。

站在古丝路起点西安“大唐西市”的规划图前，丝绸之路国际总商会主席吕建中娓娓道来：“盛唐时期，世界各地的商品、珠宝、药材以及宗教文化，通过丝绸之路传到了西市。

如今，“大唐西市”正在打造国际商旅文化产业项目，陕西自贸区也在探索与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流的新模式。过去和未来，历史与现实，在这里实现了神奇交汇。

大道之行，天下为公。今天的中国，比任何时候都更加开放自信、担当作为。今天的世界，比任何时候都更需要同舟共济、共赢发展。（参与记者：陈云富、陈晨、有之炘、周颖、孙飞）

(责编：白宇)