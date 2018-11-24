第二届中国公司治理高峰论坛在南京举行

人民网南京24日电 （记者 于凯） 今天上午，由法制日报社主办，南京河西中央商务区管理委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、中国公司法务研究院、江苏永鸿控股集团有限公司联合主办，主题为“奋进新征程·历史与未来”的“2018中国公司治理高峰论坛”在江苏省南京市举行。

全国人大常委会委员、全国人大监察和司法委副主任委员、中国法学会副会长张苏军在致辞中说，法治是民营企业谋发展的根本保障。改革开放四十年来，民营经济发展与国家法治建设同步，公正的司法对于民营企业安心谋发展负有重要责任，规范高效的行政执法对民营企业安心谋发展负有光荣使命；要不断提升依法治企能力水平。要认识到,企业法治建设是全面落实依法治国方略不可分割的重要内容，加强企业法治建设对企业乃至整个社会都具有重要意义，“法治”是企业发展壮大的基石和保障，每一位企业家理应提升依法治企能力水平，将法治寓于企业理念、企业制度和企业形象之中，不断加强法治思维，进一步企划依法决策、依法经营和依法管理的能力，使企业成为依法治理的企业法人、诚实守信的经营实体、公平竞争的市场主体。要加强公司法务理论研究，推进法学理论、学科体系、学术观点和研究方法的创新，推进理论研究成果的转化和应用，为法治建设提供理论支持。中国法学会将一如既往支持法制日报社及主办方继续团结全国公司法务方面的理论与实践人才，早日打造公司法务研究方面的国家队。

法制日报社党委书记、社长邵炳芳在致辞中说，在全面依法治国的深入推进下，公司合规管理、风险防控与公司治理已成为企业核心竞争力及公司价值的重要基础，合规管理与风险防控更是关系企业生死存亡的大事，面对目前复杂的经济形势，企业仍需增强忧患意识，需要做好控制和风险管理。法制日报社举办论坛的初衷和目的是为法学家、经济学家、企业家搭建一个交流思想、传播经验的舞台，让大家能够以经济和法律的双重视角，审视当下，开拓思维。法制日报社将继续发挥平台和媒体的优势，为中国企业提高核心竞争力而努力奋斗，也期待有更多伙伴携手同行，为中国企业持续、稳定、健康发展做出更大贡献。

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