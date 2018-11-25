为了让电子商务与农村优势资源结合发展，四川省蓬安县引导各村向贫困户普及电商知识，帮助搭建“网上村庄”，带动村民“触网”，使农民变网民、网民变网商。目前，全县已有95个贫困村建起电商服务站，激发了村民内生发展动力，农村经济发展由“输血”向“造血”转变。

图为相如镇古楼沟村电商服务站负责人康太红正忙着挑拣从贫困户家中收购的鸡蛋、大米、干辣椒等农副产品，包装之后通过电商渠道销售。

郭安平 周 亮摄影报道（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2018年11月25日 09 版）

(责编：李楠桦、曹昆)