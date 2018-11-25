秦岭东脉，洛河上源，山水相间处是河南省卢氏县双龙湾风景区，东虎岭村静坐其间。东虎岭村全村250户人家，散布在方圆25平方公里内的7个山坳里，村里建档立卡贫困户122户504人，一度是偏僻、贫困的代名词。2017年底，这个美丽的小山村靠着种植金连翘等特色农产品脱了贫。

5年前，村民韩建武无意间发现山上的野生金连翘截枝后可以插活，便剪下栽在田里。山里地金贵，老韩家田地栽满野连翘的事很快被当着笑话传遍全村。村里的帮扶工作队得知消息后，请来了河南大学的农业专家和卢氏县的农技师，教会了村民嫁接、育苗技术。每斤连翘青果售价22元，每亩产量600斤， 一亩地可收入7000多元。

第三年，老韩的连翘开始挂果，他家增收3万多元。老韩注册成立的益生连翘种植合作社吸引83户社员。2016年初，村党支部发起成立了嘉美连翘合作社，通过土地入股的方式吸收贫困户加入，“党支部+合作社+贫困户”，引进昊宇实业公司流转田地，收购连翘。除了每亩300元土地流转费，贫困户每年每亩土地可得150元管护费和七成收益。

示范带动，整村推进，现在东虎岭村的连翘种植面积已达7400亩，今年开始挂果，户均增收4000元，吸引陕西、湖北、四川等地大批考察队前往购苗、学技术。现已57岁的韩建武把厂里的连翘烘干机器全部学透后，又开始向儿子请教电商销售技能。

东虎岭山上的野花、野草、野果也都变成了“宝贝”，金沙梨、贡品桃园连片，金银花、白芷等四野飘香。多项产业齐头并进，金虎岭村贫困发生率从51.6%下降到1.8%，2017年底摘掉了“穷帽”。

脱贫之后该往哪里走？这次，他们再次将眼光瞄向了漫山遍野的连翘，并摹画了产业蓝图：春夏有花，夏秋有果，边卖连翘，边搞旅游，从精准脱贫迈向乡村旅游特色村、田园综合体。

驻村工作队带领东虎岭村村民从洛阳、陕西等地学习考察，回来后的第七天，村头的路边便立起了一个茅草门楼，门牌上刻着“客舍清清宝琳店”的字样。村民周宝琳带领全家开办的第一家农家乐，开业3个月时间，收入5万多元。

村里的老韩也招回了28岁的儿子，加盖了两层小楼，一边卖连翘，一边搞民宿。在卢氏县城做厨师的青年程震更是眼前一亮，辞掉稳定的高薪工作，带着一身手艺回家开起了自己的农家饭庄。26岁的村民张宝宝将兰草种植、特色采摘园和农家乐联合起来规划经营。

品兰花、看大戏，淘山货、尝小吃，露天电影、篝火联欢、乡村酷走……今年国庆假日期间，一场别具特色的“美丽东虎岭，国庆七天乐”乡村旅游大集活动在东虎岭村开展，吸引2000多人次前往观光、旅游、买山货，全村营业收入达23万元。

驻村工作队采用合作社带动、示范户引导、资金奖补等方式，发动村民开办农家乐和农家食堂，同时开展烹饪、客房服务等旅游专业技术培训，越来越多在外务工的村民开始回村大展身手。“春看连翘花海，夏来避暑纳凉，秋赏漫山红叶，冬品山货野味，越来越多游客来到这里，我们这穷山村也能变成‘金窝窝’。”村民说。

《 人民日报 》（ 2018年11月25日 10 版）

(责编：李楠桦、曹昆)