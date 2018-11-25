原标题：雪乡旅游都“明码标价”了 为什么还有人不相信？

又到了去北方看雪的季节。雪乡的风光仿佛童话里的世界，然而就是这样纯净的地方，去年却接连曝出宰客的消息：一碗泡面卖到60元；导游对旅游项目强买强卖；商家坐地起价，预定好的房间说取消就取消，甚至把游客的行李扔出门外……“九个月磨刀，三个月宰羊”，“雪白心黑”的雪乡，让游客望而却步。

为恢复游客信心，雪乡进行了整改。据有关报道，为了严堵违规经营，雪乡组建了几十人的工作组进行巡防监督；每家每户的门口都有打分的装置，游客可以根据体验进行打分，遇到问题可以随时投诉……

日前，经过整改的雪乡已经开园，承诺不宰客，明码标价，并拍摄了相关的短视频进行传播，以挽回游客的信心。然而，看到雪乡的“明码标价”，很多人都表示不敢相信自己的眼睛。

两万块才够一家三口玩转雪乡

先看住宿，普通炕位380元/天，标准间880元/天，豪华双人房1580元/天，商务套房2580元/天……这还不是最终的价格，节假日还可以上浮15%到30%。

据网友爆料，虽然价格堪比五星级酒店，但住宿条件却很一般，普通炕位甚至都没有独立卫生间。

各种雪上娱乐项目也几乎没有低于百元的，有网友称，在东北一些地方滑雪一天才120元，而雪乡一小时就要180元！

有网友计算，如果将雪乡的35个雪上项目都玩一遍，价格在每人5350元，再加上吃住行，一家三口要准备2万块钱，“去北海道看雪也不要这么贵！”

许多网友吐槽：这是从私下“宰客”，变成明码标价的“宰客”啊！

明码标价就不算宰客了吗？

从雪乡明码公示的价格看，可以感觉到有关管理机构其实和一些商家的想法一样，雪乡做的就是一锤子买卖。

在一些不良商家看来，游客大老远过来，冰天雪地的，不可能不吃不住，坐地起价宰客，游客也只能自认倒霉。

而从官家的明码标价看，意思表达得也很明白，雪乡是稀缺资源，明码标价就不算宰客，玩得起就玩，玩不起你就别来。

“一开发旅游，民风就变坏。”这和管理没有跟上有着直接的关系，更和当地未来选择什么样的发展模式有关。

西湖经验值得雪乡借鉴

雪乡是在摄影师、综艺节目、网络的助推下，突然蹿红的。这让当地的旅游经营者，和缺乏经验的管理者都措不及防，相关的服务和设施都不能到位。

天寒地冻，人们在室外游玩的时间不宜过长，再加之吃住玩都比较贵，导致游客在此逗留的时间都不长，甚至一些人当天去当天就离开。这种脱离了吃住购物等环节的旅游，对旅游资源的利用率是很低的。

雪乡虽然旅游特色鲜明，但却很单一，不仅难以带动当地其它资源，而且一年只有3个月的旺季。

如果抱着“来一个宰一个”，小富即安的思维，发展理念不切实际，经营上急功近利，雪乡的旅游热是难以持久的。毕竟雪乡的旅游不是不可替代，更不是游客的必需。

现代旅游，不仅是景点的参观，更要注重生活的体验。

管理者不该只盯着价格做文章，而是要统筹安排，开发更多的“雪乡”，并将周边的旅游资源相连接，提供更多更丰富的旅游项目和商品，从整体上破除供需不平衡的“天花板”。实现雪乡的业态升级，才是发展当地旅游业的长久之计。

作为杭州最大的旅游资源——西湖是免费的，但杭州的旅游秩序和旅游收入以及游客的满意度却是非常好的，这值得全国旅游业学习和借鉴。

对于雪乡，以至于黑龙江，甚至整个东北地区，需要商家、管理者调整心态，不要急功近利，而是要更多考虑给游客更好的体验，让游客感到物有所值，这才对得起老天给予的得天独厚的风光，才能真正把旅游业做好。

来源：央视新闻综合央视网等

(责编：李楠桦、曹昆)