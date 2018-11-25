原标题：易宪容：最近国际油价暴跌会持续吗？

中新经纬客户端11月24日电 题：《易宪容：最近国际油价暴跌会持续吗？》

作者 易宪容(青岛大学经济学院教授、中新经纬特约专家)

最近国际油价出现突然暴跌，纽约期油由10月初的每桶76.9美元，到11月23日12点时下跌为每桶53.33美元，下跌的幅度超31%。布伦特油由10月份高位的每桶约86美元，急挫至11月21日的63美元左右，跌幅超过了27%，令市场大为震惊。

国际油价在短短的一个月多一点的时间里，突然间由多翻空，市场由大牛市立即陷入了熊市。在笔者看来，国际石油市场价格之所以转变得这样快、这样急，不是市场供求关系所导致，根本上是由国际油价的投资属性所主导，即市场预期价格上涨时，石油的价格会上涨越来越快，涨幅也会越来越大，如果市场预期价格下跌时，石油的价格会越跌越快，下跌的幅度也会加大。

就目前来说，影响国际油价市场预期的主要因素包括：全球对未来石油供求关系的预测和对经济增长的预测、地缘政治的影响、石油代替性产品未来发展趋势、欧佩克石油组织及非欧佩克石油组织通过产量来操纵石油价格等。

对于全球未来经济增长情况来看，特别对于2019年的经济增长情况来看，无论是IMF还是一般的国际投资银行，都认为2019年全球经济增长形势并不乐观，美国、欧洲、日本、中国等都是这样。即使是目前经济增长强劲的美国，2019年的经济增长也可能见顶并逐渐下行。在这种情况下，全球各国的经济增长都可能下行，甚至出现衰退。如果这些主要经济大国出现了经济衰退，那么全球对石油的需求会全面下降，从而导致油价下跌。

地缘政治对国际石油市场价格之影响，是这些年一个重要考量，特别是对中东产油国地区而言，这种影响更是无可复加。比如最近沙特阿拉伯记者遇害事件、美国撤出伊朗核谈判协议，与两个全球最大产油国相关两大事件，应该对油价会产生的巨大的影响。但是，两事件处理总算高高举起，轻轻放下，没有对市场产生巨大的影响，反之，让过度紧张的地缘政治问题得到的缓解。

有分析认为，这次油价在一个多月的时间里快速下跌，下跌幅度达到三成，国际油价陷入了熊市，但这并非是沙特及伊朗的“功劳”，主要是由国际石油供求关系所导致。根据美国能源信息署(EIA)最新公布数据，上个星期原油库存增加490万桶，已连续第九个星期上升；美国今年原油产量飚升25%，达到破纪录的每日1170万桶。原油市场供应过剩，需求却没有跟上。可以预期，如果欧佩克石油组织无法达成减产协议，国际油价难有机会出现转势。也就是说，在目前的态势下，只要石油输出国组织没有达到石油减产的协议，国际市场的石油供应情况就是供求不平衡，供大于求。

但是，这只是一面之说，因为目前国际市场的情况与上个世纪有很大不同。这种不同主要表现为两个方面。一个方面就是随着早几年国际石油市场价格快速飚升，国际上许多新的替代石油的能源已经逐渐地开发出来，如电动汽车、煤炭液化等。而且各种节能技术也大行其道。另一方面就是美国页岩气的开发，对国际石油市场的影响与冲击不可忽视。美国早已实现由石油进口国到石油出口国的转变，都是页岩油的功劳。也就是说，只要油价保持在60美元左右的水平，页岩油开发就有利可图，其产量就会快速增加。所以，就这两个方面来看，国际油价想通过减少产能来操纵油价的可能性已经全面弱化。就目前的情况来看，如果国际市场油价上涨预期改变，其持续下跌的概率会越来越高。国内投资者对此要密切关注。

还有，国际油价下跌，投资者一定要把上市公司与油价关联性的关系弄清楚，是正向关系还是负向关系。比如石油公司是负向关系，而运输企业，特别是航空企业，发电企业等又是正向关系。这种关系不同，也决定了投资者如何取舍。国际油价如此巨大的变化将影响整个的资产价格，投资者同样要密切注意。(中新经纬APP)

易宪容

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