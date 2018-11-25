如何处理好稳增长和防风险的平衡？

当前，宏观经济延续稳中有进的基本态势。从金融领域看，积极实施稳健中性的货币政策，市场流动性总体上合理充裕，人民币汇率弹性增强并保持基本稳定，结构性去杠杆稳步推进，部分机构前期盲目扩张行为明显收敛。

应当看到，我国经济仍处于新旧动能转换的关键阶段。必须处理好稳增长和防风险的平衡，聚焦进一步深化供给侧结构性改革，在实施稳健中性货币政策、增强微观主体活力和发挥好资本市场功能三者之间，形成三角形支撑框架，促进国民经济整体良性循环。

中国人民银行（资料图）。经济日报-中国经济网 刘天一/摄

把好货币供给的总闸门

货币政策调整需要充分考虑国际环境、国内形势、流动性稳定及防控风险等多个因素，在这一过程中，强调渐进调整，而不是跳跃式的变化，十分重要。事实上，通过渐进调整，目前我国稳健中性的货币政策在充分考虑国内外环境的情况下，充分突出了维护流动性基本稳定及防控金融风险。

11月9日，央行发布了《2018年第三季度中国货币政策执行报告》。报告数据显示，2018年以来，广义货币供应量M2增速保持在8%以上，9月末M2余额同比增长8.3%；人民币贷款余额同比增长13.2%，比年初增加13.1万亿元，同比多增2.0万亿元，比2017年全年同比多增的8782亿元大幅增加；社会融资规模存量同比增长10.6%。

银行体系流动性合理充裕，商业银行和金融市场的流动性结构优化，货币市场利率中枢整体下行……稳健中性的货币政策取得了较好成效。下一阶段，要继续实施稳健中性的货币政策，不搞大水漫灌，注重定向调控，把好货币供给的总闸门，引导货币信贷和社会融资规模合理增长，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

人民币（资料图）。经济日报-中国经济网 关婧/摄

疏通信贷政策传导机制

增强微观主体活力，需要为企业提供适宜发展的货币政策和金融市场环境。受国内外经济形势复杂多变等多重因素影响，今年以来部分民营企业、小微企业出现了经营和融资困难，部分企业资金面较为紧张。为增加金融机构支持小微企业等实体经济中长期的资金，央行在今年的1月、4月、7月和10月，先后四次实施定向降准，向市场净释放资金约2.3万亿元。

同时，央行也在多措并举降低民营企业融资成本，督促金融机构减免服务收费、优化服务流程、差异化制定贷款利率下降目标。截至三季度末，18家主要商业银行对小微企业平均利率6.23%，较一季度下降约0.7个百分点，城市商业银行、农村中小金融机构分别降低了0.28和0.85个百分点，微众银行等互联网银行对小微企业的平均利率下降了1个百分点。

越来越多的企业资金面正有所改善。相关部门已经出台了很多支持民营和小微企业融资的政策，关键是如何将这些落实到位。这就要求，相关部门要进一步疏通货币信贷政策的传导机制，发挥“几家抬”的政策合力，调动商业银行积极性，层层压实责任，建立长效的融资机制安排，打通政策传导的“最后一公里”。

图为由国家互联网信息办公室信息服务管理局指导，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国互联网发展基金会联合主办，中国经济网承办的“2018中国金融信息服务发展高峰论坛”。经济日报-中国经济网 甄红南/摄

发挥资本市场枢纽功能

资本市场关联度高，对市场预期影响大，对稳经济、稳金融、稳预期发挥着关键作用。应当看到，资本市场作为金融市场的重要组成部分，由于参与主体众多、制度建设尚未完善等原因，曾经饱受市场乱象困扰。然而，在从严监管的逻辑下，市场乱象正在被重拳打击，市场生态正在重塑净化。

在治理市场乱象的同时，不断补齐监管短板，完善制度安排，才能从根源上遏制风险，夯实A股稳健运行基础。修订上市公司重大资产重组管理办法，完善上市公司停复牌规则，完善减持制度，出台投资者适当性办法……证监会推出了一系列重大改革举措，使资本市场稳健运行的基础不断巩固。

当然，资本市场距离“融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护”的要求还有差距。资本市场是服务实体经济的渠道和对外开放的窗口，搞好资本市场改革，发挥资本市场枢纽功能，意义深远、责任重大。当前和今后一段时期，要努力把各项政策措施落到实处，以维护金融市场稳定，助力经济稳健发展。（经济日报-中国经济网 年巍）

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