银保监会：多项外资银行、保险机构市场准入申请获批

新华社北京11月25日电（记者李延霞、谭谟晓）中国银保监会25日表示，今年以来在依法合规、严守风险底线的基础上，持续推进银行业保险业各项开放措施落地实施，目前已经受理和批准多项市场准入申请。

银保监会表示，在完成富邦华一银行有限公司筹建重庆分行、工银安盛人寿保险有限公司筹建工银安盛资产管理有限公司、大韩再保险公司筹建分公司等10项市场准入申请审批后，近日又批准香港集友银行有限公司筹建深圳分行、德国安联保险集团筹建安联（中国）保险控股有限公司。其中，安联（中国）保险控股有限公司将成为我国首家外资保险控股公司。

银保监会称，下一步将在持续提升风险防范水平和监管能力的基础上稳步扩大对外开放，开启金融业对外开放新篇章。

(责编：王仁宏、曹昆)