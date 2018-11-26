坚持与民营企业共生共荣（支持民营企业在行动）

起步于民营经济大省的浙商银行，怎么看服务民营企业与自身发展的关系？在解决融资难融资贵问题上有何认识和作为？下一步还有什么真招实招？为此，记者采访了浙商银行董事长沈仁康。

问：浙江民营经济发达，浙商银行如何看待服务民营企业与自身发展的关系？

沈仁康：作为一家以民营资本为主体、以民营企业为客户基础的商业银行，浙商银行一直把支持民营经济发展作为重点业务加以培育，与民营企业共生共荣已内化为我们的思想自觉和行动自觉。支持民企走向更宽广的舞台，也为浙商银行打开了转型升级的辽阔市场。我们近期结合自身特点和优势，制定了《浙商银行支持民营经济发展的若干意见》，以民企需求为导向，加大信贷投放、创新金融服务方式，大力支持民营经济健康发展。

问：对于化解民营企业融资难融资贵问题，浙商银行的思路是什么？

沈仁康：应该分开来看融资难和融资贵问题。对很多民营企业来说，相比融资贵，融资难是首要矛盾，关系到它们的生死存亡，所以优先解决融资难更为迫切。我认为，民企融资难首先是因为银企信息不对称的情况比较突出，由于信用体系建设相对滞后，银行对部分民企信用状况难以全面了解；其次，有些民企缺乏合理的治理结构，财务数据规范性较弱；有些民企自身在行业中的竞争力不强。基于以上原因，银行放贷时相对谨慎。融资贵主要涉及融资成本，帮助民企降低融资成本也要关注融资可得性。

纾解小微企业融资难融资贵，浙商银行的思路如下：一是增投资源、精简手续，实现小微企业“易贷”。加大对普惠型小微企业贷款增量涉及的业务总量、风险加权资产、贷款限额等资源的保障力度，增加信贷投放。依托金融科技，运用信息技术，简化办理手续，减少资料提供，进一步方便小微客户贷款。

二是提高抵押率、强化产品创新，助力小微客户“多贷”。在实质风险可控前提下，提高小微企业工业园区抵押率；针对主业突出、负债率较低的存量优质小微客户，抵押率最高可达100%；围绕产业链开展综合金融服务，强化小微企业客户信贷支持等。

三是拓展线上服务、全天候服务，促进小微业务“快贷”。以“点易贷”、线上申贷、提还款服务为重点，为小微客户提供7×24小时全天候服务，缓解小微企业融资急、融资烦等问题，推广小微信贷线上化流程，努力让客户“最多跑一次”。

四是推进减费让利，让小微企业减轻压力“轻松贷”。认真落实民企贷款利率优惠政策，加大民企服务收费减让力度，减免相关费用。主动下调部分小微贷款指导利率，大力运用循环贷、三年贷、随易贷等还款方式创新产品，满足小微客户各种期限资金需求，推进无本续贷，降低小微企业“转贷”成本。

问：服务民营企业，浙商银行有哪些被证明行之有效的创新探索？

沈仁康：成立之初，浙商银行就坚持服务小微企业，坚持专业化经营，初步探索出一条规模、质量、效益、特色相对均衡的商业可持续发展道路。2006年设立全国首家小企业专营机构以来，浙商银行已设立小企业专营机构145家，占机构总数的63%。小微企业贷款连续12年实现稳步增长，截至今年9月末，单户1000万元以下（含）小微企业贷款占全行各项贷款比重居全国性股份制银行第一位，同口径不良率较低，仅为1.08%。

截至今年10月末，浙商银行公司类贷款中，民企占比达到53.6%，还通过资产管理等业务为民企融资超过2000亿元。当前除了提供资金支持外，改进民企的金融服务方式同样重要。为此，浙商银行不断创新金融产品和商业模式，为民企提供更好服务，具体做法包括：

一是创新金融科技应用，精细化服务民营企业。浙商银行立志打造“企业流动性服务银行”，创设池化融资平台、易企银平台和应收款链平台等“三大平台”。针对民企应收账款占压比重高，影响自身流动性的痛点，浙商银行应用区块链技术，将企业应收账款转化为电子支付结算和融资工具，通过转化核心企业的银行授信帮助供应链上下游中小微企业盘活应收账款，解决民企融资难题。目前，已开通核心企业应收款链平台1111个，辐射客户4672户，累计签发区块链应收款40373笔，签发金额902亿元，服务的客户中民企的数量和融资金额均占绝大部分。

二是全力支持民营企业发债，拓宽民企融资渠道。今年11月5日，由浙商银行独立主承销的德力西集团2018年度第一期超短期融资券顺利发行，这是央行宣布创设民企债券融资支持工具之后发行的首单债券，极大提升了民企直接融资的可获得性。

三是积极贯彻普惠金融，服务小微企业践行社会责任。到今年9月末，浙商银行单户授信总额1000万元以下（含）普惠口径小微企业贷款余额1394.92亿元，较年初增长23.58%。

问：下一步，浙商银行将如何更好服务民营企业？

沈仁康：浙商银行2019年计划通过多种方式，向民企新增投放1300亿元，进一步提高民企融资占比。目前浙商银行已成立支持民营经济发展领导小组，下一步将采取10个方面40条举措加大民企服务力度，包括增加信贷投放，实现民营企业贷款增速和增量稳步提升，优先满足数字经济、智能制造等重点领域融资需求；进一步升级金融产品和创新平台，盘活民企流动性资产，提升民企内部资源配置效率；多措并举，拓宽民营企业直接融资渠道，积极推广民企债券融资支持工具；优化内部管理，提升服务民企的质效，主动下调部分小微贷款指导利率，切实降低民企融资成本；健全考核评价机制，强化正面引导和激励等。

为落实“最后一公里”，我们将引导信贷资金向民营企业倾斜，保障小微企业的贷款投放并逐年增加。同时，完善尽职免责机制，完善不良资产问责办法，对于合规履职、正常办理业务的信贷人员，免予问责。

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 02 版）

(责编：袁勃)