原标题：全球经济同步复苏进程遭遇阻力

2017年，全球经济体经历了同步复苏，但是近来同步复苏进程已开始遭遇阻力，特别是主要经济体的复苏步伐不一，有些则出现减速现象。

今年一季度，经合组织预期，全球贸易的强劲增长将带动经济创下7年新高。然而，时隔半年，经合组织表示，全球经济增长或已见顶，11月又下调了今明两年全球经济的增长预期。同样，国际货币基金组织今年1月曾认为，进入2018年后，世界经济开始进入快速增长期，将今明两年全球经济增长预期上调至3.9％。而到了10月，国际货币基金组织却认为，全球经济正在失去动力，面对日益增长的风险，转而将今明两年全球经济增长预期重新下调至3.7%。在不到一年的时间里，国际组织对全球经济的展望发生重要变化。

探寻经济预期转变的主要原因，担忧国际贸易摩擦全面升级是最重要的因素。世界贸易组织表示，今年5月中旬至10月中旬，G20成员采用了40项新的贸易限制措施，涉及贸易额约4810亿美元，达到自2012年开始监测G20贸易以来的最高水平。加上货币政策收紧的影响，对未来经济增长预期的乐观程度降低。

摩根大通全球制造活动数据显示，10月产出增速已降至28个月来的最低水平，同时出口订单连续第二个月出现减少。市场数据供应商IHS Markit的数据显示，欧元区制造业PMI指数已经降至65个月新低。不过，由于各大经济体资源禀赋不同、增长驱动力不同，在增长回落时间、回落幅度上出现分化。

受财政刺激政策、强劲的商业和消费者信心等因素驱动，在未来数月，美国经济仍可能继续徘徊在经济扩张周期的峰值范围。目前来看，美国11月Markit制造业PMI初值为55.4，表现稳健，第四季度依旧有望维持强劲的经济增速。但随着财政刺激效应衰减、货币政策环境趋紧等因素显现，明年美国经济增速预计将会回落。

而11月14日，日本内阁府的数据显示，三季度国内生产总值环比按年率换算下降1.2%，继一季度经济下滑0.6%以来，再度出现负增长。作为欧洲经济火车头的德国也同样出现经济波动，11月中旬，德国联邦统计局的数据显示，由于受外贸走势等因素影响，三季度GDP环比下降0.2%。

未来欧洲和日本的发展形势也不容乐观。纵观今年前三个季度，日本经济已有两个季度出现负增长。国际局势多变也影响到企业设备投资，经济复苏计划可能被打乱。由于全球贸易局势趋于紧张，德国经济智库将出口对经济的贡献率下调了两个百分点至1%，加上英国“脱欧”可能造成的影响，德国经济增长预期已被下调，进而影响欧元区的整体表现。三季度，欧元区经济年化增长率仅为0.7%，是自2013年初以来的最差表现，未来外贸可能再次对欧洲经济产生负向影响。而欧盟预计英国今年的经济增长率仅为1.3%，是自2009年以来的最低水平。欧洲央行如果在2018年末结束量化宽松政策，2019年欧洲经济前景并非十分乐观。

新兴经济体方面，尽管总体经济增长水平仍将高于发达经济体，但不同国家情况也存在明显差异。国际货币基金组织预计，仍处危机状态的委内瑞拉经济将连续五年下滑，今年可能负增长18%；而土耳其明年经济增长预期仅为0.4%。

目前看来，如果国际贸易摩擦能够缓和，明年全球经济仍有望保持较为强劲的增长势头。

(责编：杨曦、仝宗莉)