四川森林康养从业农户超3万户

本报成都11月25日电 （记者张文）记者从近期在四川崇州市召开的四川森林康养年会上获悉：目前四川已共计有3万余户农户加入到森林康养产业中，全省投入森林康养的资本总额已突破1200亿元。

四川是我国西南林区的重要组成部分，目前四川全省有国家森林康养基地试点单位28处，开展森林康养产业的农户数超过3万户。成都市去年实现森林康养旅游总收入200亿元。

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 12 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)