促进特色小镇健康发展

特色小镇是聚集特色产业，融合文化、旅游、社区等功能的创新创业发展平台，打造特色小镇是推进以人为核心的新型城镇化、实现乡村振兴的一项重要举措。当前，我国特色小镇建设取得巨大成绩，但也存在一些问题，主要是：部分地方政府对特色小镇政策理解存在偏差，将建特色小镇单纯理解为招商引资，并将指标和任务层层分解摊派；部分地区特色小镇建设盲目跟风，缺乏对自身特色产业、资源禀赋、文化遗存等优势的正确认识和深入挖掘，有的还借特色小镇之名行房地产开发之实；还有部分特色小镇建设或侧重产业发展，或偏重镇区建设，没有兼顾宜居与宜业，没能实现生产、生活、生态的有机融合。针对这些问题，应从以下四个方面促进特色小镇健康发展，使特色小镇建设沿着产业升级、美丽宜居、充满活力和可持续发展方向前进。

加强特色产业支撑。特色小镇需要大力发展特色产业。应根据小镇资源环境承载力、发展潜力、资源禀赋和文化特色，科学制定发展目标、确定特色产业，合理规划小镇经济规模、人口规模、用地规模。通过整合重组、转型升级、调整布局、优化结构，使产业发展兼顾“特色”与“绿色”。注重对传统优势产业的整合、创新与提升，以信息化改造提升传统产业，推动传统产业向智能化、高端化发展。进一步突出创新引领发展的第一动力作用，强化科技在特色小镇产业发展和公共服务等方面的支撑引领作用，发展符合本地实际的战略性新兴产业，加快聚集优质创新资源，形成具有较强竞争力的特色产业。

打造宜居宜业宜游空间。加强基础设施建设，强化小镇社区功能，在人口数量与分布、空间结构与利用等方面进行科学设计，为人们提供舒适、便捷的生活空间。重视生态环境和文化建设，树立绿水青山就是金山银山理念，实现经济与生态双赢、产业与文化融合，让特色小镇更加宜居宜业宜游，充分挖掘和彰显当地人文特色与底蕴。坚持以人民为中心的发展思想，在特色小镇建设中深入践行共享理念，让广大群众参与到小镇建设中来，充分发挥特色小镇的社会效益，增加就业和居民收入，不断提升特色小镇及周边居民的获得感。

形成符合市场规律的商业开发模式。特色小镇建设需要投入大量资金。尤其是一些基础设施建设项目，资金需求大，投资回收周期长，面临资金约束。对此，应加快形成产权明晰、符合市场规律的商业开发模式，吸引社会资本参与，让社会资本进得来、留得住、能受益，减轻政府资金投入压力，把特色小镇作为政府和社会资本合作模式创新承载平台，为特色小镇建设提供充足资金保障。特色小镇建设也给房地产业提供了一次转型机会。要鼓励房地产企业贯彻新发展理念，对标一流，精准、有序、有效建设房地产开发项目。

构建更具活力的制度体系。特色小镇是新型城镇化中的创新产物，需要构建更具活力的制度体系。应围绕产业支撑、公共服务、社会治理等重点内容加强体制机制创新，完善相关政策。比如，围绕产业创新平台构建新型制度和政策体系，创新投融资方式，探索产业基金、股权众筹等融资途径，提高企业发展能力；构建以提高发展质量为导向的竞争机制和激励机制，激发企业在创新创业、绿色发展等方面的热情和动力。

（作者单位：国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所）

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 07 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)