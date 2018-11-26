原标题：跨境电商进口扩围产品清单将发布

《经济参考报》记者从业内获悉，我国跨境电商零售进口过渡期政策细则文件将很快落地，其中备受业内和消费者关注的跨境零售进口扩围税目清单发布在即，此次扩围的63项税目中，或将涵盖包括电子产品、小家电等日用消费品，以及食品、保健品等品类。扩围后跨境零售进口清单将包括超过1300个税目，基本涵盖了当前我国消费者进口需求较多的产品。

11月21日的国务院常务会议明确，延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围，释放出“延续”“扩围”“提额”三项实质性重磅利好，即从2019年1月1日起，延续实施跨境电商零售进口现行监管政策，并将政策适用范围从15个城市再扩大22个城市，产品范围也扩围新增63个税目，将单次交易限值由2000元提高至5000元，年度交易限值由每人每年2万元提高至2.6万元。

值得关注的是，此前，我国跨境电商零售进口监管过渡期政策已经于2016年和2017年先后两次延长。伴随过渡期即将在今年年底再度到期，之后的政策走向一直受到业内高度关注。

“此次新政最大的利好就是对跨境电商有了定性，明确监管会区别于一般贸易。”商务部研究院电子商务研究所所长张莉对《经济参考报》记者表示，跨境电商的模式与一般贸易进口有很大不同，例如采购是小批量的，难以达到原产地证书等一般贸易的要求。因此，此次明确会以个人物品方式进行包容性的监管，无疑对业内是重大利好。

张莉认为，一些企业可能之前还在观望，等待政策稳定再做布局，现在他们明确了预期，增强了信心，可以根据新政做出决策。此外，进口试点地区扩围后，我国共计35个跨境电商综合试验区都适用新政，有利于试验区统一探索监管创新举措。对消费者而言，提高单次和年度限额，可以满足一部分高金额的消费需求，增进消费者福利，同时对消费回流有促进作用，也有利于挖掘消费潜在需求。

“业内感觉，对于行业的利好可能比前几次都更明显，给我们吃了一颗定心丸。”一位跨境电商企业人士告诉《经济参考报》记者，国务院定调之后，业内普遍预计政策未来走向会相对长期稳定。“现在就等政策细则文件的发布，尤其是63项新增目录，清单发布之后我们就开始抓紧备货准备”。

天猫国际总经理刘鹏认为，这是对跨境电商进口模式创新的充分肯定，并继续保持政策顺延的稳定性和确定性。他举例说，四年来，仅天猫国际就引进了75个国家3900个品类近19000个海外品牌进入中国市场，其中八成以上是首次入华。

记者了解到，我国跨境电商零售进口过渡期政策细则文件将很快发布，其中备受业内和消费者关注的进口商品清单也发布在即。此次扩围的63项税目中，或将涵盖包括电子产品、小家电等日用消费品，以及一些进口食品、保健品等。此次扩围后我国跨境零售进口清单将包括超过1300个税目，基本涵盖了消费者进口需求比较多的品类。（下转第三版）

(责编：朱江、仝宗莉)