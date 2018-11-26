上市公司交出平稳增长“答卷” 市场基石期待更结实

数据来源：上海证券交易所

制图：张芳曼

上市公司是资本市场发展的基石，提高公司质量也是提高市场投资价值的源泉。在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的大背景下，今年以来上市公司经营情况如何？近期密集推出的改革措施对于提高上市公司质量将发挥怎样的效应？

有韧性——

供给侧结构性改革推动上市公司业绩平稳增长，整体增速达到较高水平

沪市1446家公司前三季度实现营业收入23.62万亿元，同比增长12%；净利润2.31万亿元，同比增长11%。

深市2126家公司前三季度实现营业收入8.4万亿元，同比增长15.65%；净利润6038.11亿元，同比增长9.54%。

今年以来，经济运行稳中有变，外部环境也在发生深刻变化。在诸多因素影响下，上市公司经营业绩会受到什么影响？投资者对前三季度上市公司的定期报告格外关注。近期公布的前三季经营“答卷”显示，上市公司业绩仍保持平稳增长，整体增速仍达到较高水平，公司质量稳中有升。

从深市公司具体情况看，以国有企业和蓝筹企业为主的主板公司受益于供给侧结构性改革最明显，在收入规模保持一定增长速度的同时，盈利能力持续增强。以制造业为主的中小板公司得益于实体经济转型升级，持续加大研发投入，以提质增效驱动持续增长，收入规模增长表现突出。创业板公司业绩增速放缓，但从中位数来看，创业板公司营业收入和净利润同比增长率的中位数分别为17.90%和9.58%，优于或近于深市整体水平。

上交所情况也基本类似。上游行业实现较快增长，石油、有色行业增速较大。其中，因油价回升及油气产品需求增加，石油行业净利润同比增长96%，增速明显高于去年同期，表现亮眼。受益于去产能政策，有色行业净利润同比增长48%，增速较快，其中紫金矿业、洛阳钼业等大型企业表现突出。中游行业业绩表现良好，龙头企业具有明显优势，化学原料及制品业净利润421亿元，同比增长43%。

南开大学金融发展研究院教授田利辉分析，在复杂形势下，我国上市公司的净利润总体上实现两位数增长，实属难得。虽然整体营业收入增速下降，但上市公司能够通过降低费用，提高效率，逐步增强核心竞争力，实现了净利润持续增长和股东回报率的稳定，体现了较强韧性。

伴随三季报的披露， 还有一批公司同时预告了2018年全年的业绩。1200多家公司的年报业绩预告中，发出“喜报”的超过六成，还有近200家公司预计净利润有望同比翻番。这些业绩“翻倍股”在化工行业和机械设备行业分布较集中。此外，电子、纺织服装、建筑材料、轻工制造等行业也涌现不少业绩增长“优等生”。

新动能——

新兴产业壮大崛起，行业“龙头”效应愈加明显，消费类上市公司发展良好

就业绩增速而言，周期性行业在今年表现最抢眼。然而，顾名思义，周期性也意味着波动相对大。相比之下，新兴产业公司和消费类公司不断壮大，在市场中的分量也越来越重。

发展方式转换、经济结构优化的加速，体现在上市公司经营状况上，同样是结构化、差异化的表现。一些发展空间广阔的新产业业绩不断向好，而在行业内部，则是集中度上升，优势企业胜出。

汽车行业的表现最典型。今年前三季度汽车业上市公司的营业收入和净利润都是微弱增长，增速同比出现放缓。此时，品牌、企业管理方面的竞争显得越来越关键，行业龙头公司的地位逐步显现，维持了明显超过平均水平的增速。新能源汽车的增长势头更强劲，前10月新能源狭义乘用车累计销量达72.58万辆，同比增长93%。其中纯电动乘用车10月销量为9.41万辆，同比增长80%，环比增长29%。

计算机和信息产业历来是新兴行业的中坚力量，其内部也一直保持快速的更新迭代。从今年的情况看，云计算、医疗信息化、信息安全、企业信息化、安防信息化、金融IT及服务等子板块，都实现了两成以上的增长。尤其是医疗信息化和云计算，由于政策确定性强，市场需求旺，已成为新兴经济的代表性板块，业绩增速亮眼。

发展新动能的崛起势头，从用电量的变化也能清晰看出。据国家能源局公布的数据，今年以来，传统行业用电低速增长的同时，新兴产业用电增速遥遥领先。前三季度，汽车制造业、金属制品业、计算机通信设备制造业、通用设备制造业用电增速均超10%。服务业中的数据中心等用电量大幅增长。

消费已经成为中国经济增长的主要动力之一，消费类上市公司借势获得良好发展。以社会服务业为例，今年以来，景区、餐饮等板块均呈现加速状态，成长速度在所有行业中居前。此外，以日用品、食品为代表的必选消费韧性十足，金银珠宝回暖明显；医药行业整体增长稳健，龙头公司延续高增长，原料药、医药外包及医疗服务增速最快，医药零售、器械及中药环比加速。

消费升级扩量的大趋势，让很多过去不起眼的小行业成为“明星板块”，调味品就是其中的典型代表。随着生活水平不断提高，调味品功能不断细分，消费者对品牌的要求也与日俱增，这给龙头调味品公司带来良好发展机遇，“舌尖”上的美味也成了资本市场的“香饽饽”，海天味业、恒顺醋业、涪陵榨菜等公司的市场关注度持续上升。

国信证券分析师王念春认为，减税降费政策预期将持续推进，带来的消费增量有望在明年上半年逐步体现。消费升级趋势从消费心理、消费习惯上更多是不可逆的，消费者将进行更精明的决策，体现在选择加价倍率较低、性价比更高的产品，竞争优势明显的龙头企业将受益。

强机制——

改革举措接连推出，上市公司“提质”呼唤市场制度变革，企业也应苦练内功

上市公司质量受宏观经济大势的影响，更与市场制度、公司治理结构的完善程度直接相关。近期，一系列围绕提升上市公司质量、筑牢市场稳定基础的改革举措接连推出，受到市场高度关注。

10月底，证监会发表声明，提出围绕资本市场改革，加快推动三方面工作。其中第一条就表示，提升上市公司质量，加强上市公司治理，规范信息披露和提高透明度，创造条件鼓励上市公司开展回购和并购重组。

田利辉认为，上市公司并购重组是供给侧结构性改革的一部分。过去，不少上市公司通过资产重组的方式盘活了自身经营发展，拓宽了发展空间。转向高质量发展的过程中，经济结构加速调整，需要化解过剩产能，加大产业整合，推进科技进步。上市公司并购重组为新业态企业获得资本市场支持提供了路径，加速实现资产证券化，借助资本市场更好把握行业先机。

近日，证监会、财政部、国资委又联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，拓宽回购资金来源、适当简化实施程序、引导完善治理安排，鼓励各类上市公司实施股权激励或员工持股计划，强化激励约束，促进公司夯实估值基础，提升公司管理风险能力。

在政策推动下，上市公司“回购潮”已现苗头。Wind数据显示，截至11月13日，11月发布股票回购公告的上市公司共有176家（次），发布回购预案的有80家（次）公司，回购公司数量相较2017年同期的41家（次），同比大幅增加。

深交所新闻发言人表示，将加快修订股份回购配套规则，支持具备条件的上市公司依法合规回购股份，推进并购重组市场化改革，规范信息披露和提高透明度，切实提升上市公司质量。同时，深交所一直按照相关部署，研究推进深化创业板改革各项工作，进一步提高创业板包容性、覆盖面，加大对科技创新企业上市支持力度。

进出有序，优胜劣汰，上市公司质量才能更有保证。近日，深交所作出中弘股份股票终止上市的决定，这是首家因股价连续低于面值而被强制终止上市的公司，成为A股市场退市制度向前迈出的重要一步。田利辉认为，资本市场是资源配置的重要场所，需要吐故纳新，有进有出。建议建立并鼓励主动退市制度，实现多层次资本市场的有效衔接。此外，提升上市公司质量，不仅需要市场制度变革，从企业层面也要苦练内功，提升治理水平，通过提高企业效率和核心竞争力，带来长期可持续的盈利。

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 18 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)