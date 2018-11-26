资金如水，不湍不断，绵延流淌，土地才会不涝不旱，肥沃丰饶。保持金融政策的适度性、连续性、稳定性，让企业尤其是民营企业得到持续稳定的资金支持，其长久发展的基础就会更加牢固

为解决民营企业特别是中小企业融资难甚至融不到资的问题，近期人民银行、银保监会连续出台政策，给予民企金融支持，拓宽民企融资渠道，帮助企业纾困解难。这些政策的一个鲜明特点，就是突出提高民企的融资可得性、可及性，让民企更加近距离地接触到资金活水。

一直以来，民营企业特别是中小微企业，由于信息不对称、抗风险能力弱等原因，在金融市场处于相对弱势地位。当前形势下，民企遇到的困难可能较以往更复杂。一方面，受外部因素和周期性因素叠加影响，民企自身经营遭遇困难。另一方面，在前期高速增长时期，部分民企过度负债，快速加杠杆，如今受债券违约、股权质押平仓风险等影响，整体融资出现困难。客观因素和主观因素交织，周期性和结构性问题并存，使得这一轮民企融资难题看起来更加错综复杂。

问题的形成原因是多方面的，解决问题自然也要多点着力。此轮出台的政策，既有通过信用风险缓释为民企提供增信支持，也有将为民企提供股权融资支持；既为支持民营、小微企业融资真正注入流动性，还有引导银行调整信贷政策、内部考核激励机制，定向调控、“精准滴灌”，“输血”民营企业特别是中小企业。

政策方向既定，而在具体操作执行过程中，仍有不少问题待解。要保证资金切实流向实体经济、民营企业尤其是中小企业，疏通货币政策传导机制是关键一环。

货币政策传导不畅，既有企业经营环境多变、自身有效信贷需求不足的问题，也跟银行风险控制体系相对保守、粗放有关。过去，经济高速增长为银行发展带来了难得机遇，银行因此获利不菲，利润可观。在“遍地是金”的年头，银行的风险控制体系和风险管理水平没有迫切提升、改进的压力，企业所处行业发展情况、过往经营数据、资金用途等简单的风险审核指标足以让银行从一大串企业名单中筛选出不错的客户。在金融科技快速发展的背景下，面对新的市场环境，银行需要拿出新的眼光和标准来审视客户，根据自身资产规模、区域特点和差异化的经营战略，重新构建更科学更有效的风控体系，优化内部考核机制，完成银行的蜕变和成长，以适应新的经济形势和竞争环境。

在解决民营企业融资难的过程中，如何防范产生新的风险，是市场颇为关注的问题。毫无疑问，控制风险始终是银行经营的生命线。对民营企业特别是中小企业的金融支持并不意味着降低风控标准，而是银行在新的风控体系、考核机制中找到可持续经营之道。防风险也要避免政策的起伏波动，给资金市场带来外部冲击。资金如水，不湍不断，绵延流淌，土地才会不涝不旱，肥沃丰饶，金融政策也要防止“运动式”收紧、“运动式”放松，保持政策的适度性、连续性、稳定性，让企业尤其是民企能得到持续稳定的资金支持，其长久发展的基础就会更加牢固。

当然，解决民营企业特别是中小企业当前所面临的困难，除了金融部门以外，其他部门和地方政府也需协同出手，化解企业经营的多重压力，包括减税降费、强化融资担保、加速企业回款速度、优化信用体系等，切实解决民企的难处，让资金能精准流向民企。

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 18 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)