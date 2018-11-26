翻过“三座大山”，民企会更强健

当前一些民营经济遇到的是发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼，一定能在发展中得到解决。政府搭把手、企业努把力，“三座大山”绝非不可逾越的障碍，更阻挡不了中国民营企业发展壮大的脚步

市场的冰山、融资的高山、转型的火山……随着近期民营企业座谈会的召开，作为当前民企发展困难和问题典型代表的“三座大山”更加受到关注，如何帮民企翻越“三座大山”也成了全社会热议的话题。

客观地看，“三座大山”成因是多方面的，是外部因素和内部因素、客观原因和主观原因等多重矛盾问题碰头的结果。国际经济环境变化，必然带来市场的寒流，而民企自身也面临提升产品和服务质量、不断创造市场新需求的课题；中国经济正在迈向高质量发展阶段，消费结构全面升级，需求结构快速调整，对供给质量和水平提出了更高要求，必然给民企带来转型升级压力；在防范化解金融风险和去杠杆过程中，也必然会暂时出现一些融资困难，加上有的民企自身经营管理不够规范，让金融机构投放资金时多了一份谨慎。

正视问题，是为了更好地解决问题。当前一些民营经济遇到的困难是现实的，必须高度重视，但也要充分认识到，这些困难是发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼，一定能在发展中得到解决。改革开放40年来，我国民营企业蓬勃兴起，民营经济从小到大、由弱变强，这期间经历了无数风浪，却始终一往无前。面对“三座大山”，是踟蹰不前、知难而退，还是义无反顾、奋勇攀登，将带来完全不同的结果。政府搭把手、企业努把力，“三座大山”绝非高不可攀、难以逾越的障碍，更阻挡不了中国民营企业发展壮大的脚步。

翻越“三座大山”，需要不断优化的营商环境。近年来我国营商环境改善的成绩有目共睹，世界银行日前发布的《2019营商环境报告》显示，中国是营商环境改善最显著的十个经济体之一，在全球的排名比上一年度提升32位。但企业作为经济发展的基本细胞，对营商环境的冷暖感知最为敏感，政策执行中一点小小的失误或走样，都可能导致企业失去适宜生存发展的土壤。无论是政策执行上的“一刀切”，还是市场融资中的“瓶颈期”，抑或各种各样“卷帘门”、“玻璃门”、“旋转门”，都会成为压垮民企的“最后一根稻草”。对于一些民企在经营发展中遇到的困难和问题，各级各部门一定要认真对待和解决，特别是要落实好民营企业座谈会提出的6个方面政策举措，通过优化政策执行方式、构建公平市场竞争环境、有针对性出台各类帮扶措施等，不断提升营商环境质量，为民企融化市场的冰山、削平融资的高山、浇灭转型的火山。

翻越“三座大山”，也需要民营企业家自强。开公司、做生意不会一帆风顺，40年前，民企发展面临的困难远不止“三座大山”，政策条件、营商环境也远没有今天这样优越，但正是凭借老一辈民营企业家们坚定执着的奋斗精神，中国民营经济翻越了一座座高山险峰，屡创发展奇迹。干民营企业，就需要那么一股子闯劲、韧劲。今天，新一代民营企业家承接新的历史使命，同样少不了艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的精神。面对市场的冰山，民企要加快经营模式转变、提升产品市场竞争力；面对融资的高山，民企要降低负债水平、改善信用状况，以自身实力和规范经营打开企业融资的新局面；面对转型的火山，民企要坚持创新引领、苦练内功，不断夯实高质量发展的基础。在这个过程中，政府部门也要加强政策引导、稳定市场预期，增强民营企业家翻越“三座大山”的必胜信心。

“没有比人更高的山，没有比脚更长的路”。翻越“三座大山”，既是当前民营经济的必修课，也是中国经济高质量发展的磨刀石。大家心往一处想、劲往一处使，民营企业就没有过不去的坎，也终将在闯关夺隘中把自身磨练得越来越强健。正如参加民企座谈会的东软集团董事长刘积仁所言：“作为一名企业家，本身就是在与困难斗争中成长的，遇到什么样的困难都不可怕。”相信在栉风沐雨后，民营经济定能迎来更加灿烂的明天。

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 17 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)