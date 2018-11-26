原标题：全年减税降费规模将超量 增值税税率下调有望加速

今年以来，为应对国内外经济形势变化，进一步支持实体经济健康可持续发展，我国密集出台了一系列减税降费政策措施，财政部预计今年全年全国减税降费将达1.3万亿元，这将超过年初确定的减税降费目标。

对于民营企业普遍关心的减税降费问题，国家税务总局近日印发《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，提出26条具体措施，精准助力民营企业实现更好更快发展。

安永大中华区税务服务主管合伙人陈翰麟对《证券日报》记者表示，通过税收支持将会减轻民营企业的税负，会直接提高民营企业的最终经营所得，尤其是对于部分处于困难期的中小企业而言，减税可以激发企业发展的动力。

《通知》提到，税务总局将配合有关部门抓紧研究提出推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的建议，统筹提出解决税制改革和推进过程中发现问题的建议；并且要根据公开征求意见情况，配合有关部门抓紧对个人所得税6项专项附加扣除的政策进行完善。

陈翰麟表示，由于增值税具有普遍征收的特征，所以降增值税税率可以实现普惠式的减税。

安永大中华区间接税主管合伙人梁因乐对《证券日报》记者表示，增值税在部分民营企业的总体税收中占了很大的比重，推进增值税减税，对民营企业有立竿见影的效果。个人所得税6项专项扣除对降低民营企业的劳动力成本也有间接影响。

梁因乐表示，今年6月份起，全国财政收入已经由前5个月的两位数或者接近两位数的增速开始明显放缓。10月份税收收入同比下降了5.1%，说明多项减税政策已经开始落实到位。企业税负已经有明显的下降。另外在企业所得税方面也可以加大结构性的减税政策。特别是针对小微企业高新技术等新型企业所采取的所得税优惠政策。

梁因乐认为，增值税税率三档并两档的可能性比较高，但三并二是有技术难度的。例如，10%的税率，因为这个税率对应的行业有建筑业和通信业。目前房地产的价格比较稳定，如果减税将会对楼市带来一些不同的冲击。

此外，《通知》提出，依法为经营困难的民营企业办理延期缴纳税款。各级税务机关对生产经营困难、纳税信用良好的民营企业，要进一步研究针对性、操作性强的税收帮扶措施，并积极推动纳入地方政府的统筹安排中，帮助其实现更好发展。对确有特殊困难而不能按期缴纳税款的民营企业，税务机关要通过依法办理税款延期缴纳等方式，积极帮助企业缓解资金压力。

对此，陈翰麟表示，对延期纳税，现在的税收监管法本身是允许在一些特殊情况下，企业可以申请延期纳税，但实际在操作的时候可能不容易，建议尽量明确简化申请要求。（本报记者 包兴安）

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