原标题：加大对外开放力度 多项机构准入申请获批

银保监会11月25日公布了加大对外开放力度的成绩单。

银保监会表示，今年以来，银保监会坚决贯彻落实党中央、国务院关于进一步扩大对外开放的指示精神，在依法合规、严守风险底线基础上，持续推进银行业保险业各项开放措施落地实施，同时受理和批准了多项市场准入申请。

银保监会进一步介绍，在完成富邦华一银行有限公司筹建重庆分行、工银安盛人寿保险有限公司筹建工银安盛资产管理有限公司、大韩再保险公司筹建分公司等10项市场准入申请审批后，近日又批准香港集友银行有限公司筹建深圳分行、德国安联保险集团筹建安联（中国）保险控股有限公司。

值得关注的是，安联（中国）保险控股有限公司将成为我国首家外资保险控股公司。

《证券日报》记者注意到，银保监会批准德国安联保险集团筹建安联（中国）保险控股有限公司的时间为11月23日。

安联集团表示，此举将提升安联集团在中国市场的战略及财务灵活性，帮助安联集团在中国市场抓住商业机会，推动长期发展。待正式成立时，安联（中国）保险控股有限公司将得到与其设立申请相一致的强劲的资本金支持。

根据银保监会的批复，安联保险集团应成立筹备组，自接到批复之日起1年内完成筹建工作，筹建期内不得从事任何业务经营活动，未经批准不得变更主要投资人、拟任董事长和拟任总经理。

筹备组应当严格依照有关法律法规办理筹建事宜，并将筹建过程中的有关情况及时即时报告银保监会。筹建完毕后，上述筹备组应当及时上报开业申请，在银保监会验收合格并下达开业批复后，再到工商部门注册登记。

安联集团主席兼首席执行官奥利弗·贝特表示：此举将帮助安联在中国这个战略市场上继续扩大布局。本次批筹得益于中德两国长期友好的合作关系，希望通过设立安联（中国）保险控股有限公司，为中国及外国消费者提供安联全方位的金融及风险管理解决方案和服务，与消费者共享中国金融市场的持续开放和发展。”

对于银行保险业对外开放，银保监会副主席王兆星日前在国新办发布会上称“取得新突破”，包括取消和放宽外资持股比例，放宽外资机构和业务准入条件，扩大外资机构业务范围，优化外资机的监管规则等15条措施，目前都陆续落地。对外开放的不断扩大，将会促进金融有效供给的增加，促进金融市场活力的增强。

上周，银保监会副主席周亮在出席一论坛时表示，随着中国对外开放的大门越开越大，日益融入国际社会，中国持续的经济增长和不断扩大的市场需求为世界各国的发展带来巨益。

他同时表示，促进经济与金融的良性循环应坚持总体分业金融为主，抓紧落实金融领域对外开放举措，取消中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制，放宽外资设立机构的条件和业务范围，优化外资机构监管规则，坚持引进来和走出去并重，积极引入国际的资金、技术、人才，借鉴先进管理经验，大力促进一带一路国际合作，提升中资金融机构的国际竞争力，积极主动参与国际监管规则的制定和实施，不断提升中国的话语权和影响力。

银保监会昨日表示，下一步将在持续提升风险防范水平和监管能力的基础上稳步扩大对外开放，开启金融业对外开放新篇章。（本报记者 朱宝琛）

(责编：朱江、仝宗莉)