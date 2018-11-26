银行理财产品发行量大幅缩水 超两成产品门槛降至1万元

自去年6月份以来，银行理财平均预期收益率不断走低，引起市场的关注。而近期，银行理财产品的发行量也在收缩。
融360监测的数据显示，上周（11月16日-11月22日）银行理财产品发行量为1575款，较前一周减少了474款，环比下降23.13%，数量降幅超出预期。
而平均预期年化收益率为4.37%，较前一周略微上升0.01个百分点；平均期限为174天，较前一周拉长了6天。
具体来看，上周银行理财产品发行量共1575款，较前一周减少了474款，环比大幅下降23.13%，为国庆以来的最低水平，其中农商行和城商行理财产品数量下降最多。
“一般来说，只有节假日前后理财数量会大幅下降，但上周并没有处在节假日期间，数量降幅超出预期。”融360分析师认为，从趋势来看，未来两年理财产品的发行数量肯定是要下降的。根据理财新规，银行理财非标投资不得期限错配，这也意味着新的非标投资将受限。此外，今后预期收益类产品将逐渐退出，净值型产品逐渐成为市场主角，而净值型产品的存续期往往较长，单只产品的规模会比原先的封闭式预期收益类产品大很多，这也将导致产品数量萎缩。
从产品期限来看，上周3个月内产品359款，平均预期收益率为4.27%；3个月-6个月产品607款，平均预期收益率为4.37%；6个月-12个月产品544款，平均预期收益率为4.42%；12个月以上产品47款，平均预期收益率为4.6%。
总体来看，3个月内产品占比为23.06%，较前一周上升了1.83个百分点，连续两周大幅上升，上周减少的大多是中长期理财产品。
从产品收益类型来看，上周保证收益类产品85款，平均预期收益率为3.62%；保本浮动收益类产品199款，平均预期收益率为3.81%；非保本浮动收益类产品1191款，平均预期收益率为4.53%。另有100款产品未披露预期收益率。
总体来看，保本理财产品共284款，较前一周大幅减少198款，降幅为41.08%。上周保本理财占披露预期收益率产品的19.25%，为今年最低水平。
值得关注的是，上周人民币理财产品共1499款，其中1万元起购的产品为343款，占比为22.88%。自9月底理财新规发布之后，不少银行将理财门槛下调至1万元。
从不同类型银行来看，上周城商行理财产品平均预期收益率为4.52%，农商行平均预期收益率为4.48%，股份制银行平均预期收益率为4.32%，国有银行平均预期收益率为4.07%，外资银行平均预期收益率为3.12%。
前述分析师指出，城商行和农商行理财产品的收益优势比较明显，明显高于其他几类银行。目前银行理财刚性兑付还未打破，但是如果未来两年打破之后，投资者购买理财产品不仅要参考产品的收益率，更要考察银行的资管能力以及产品的稳定性。
此外，融360对上周产品发行量在5款（含）以上的银行进行收益率排名，并剔除掉收益不确定性较大的结构性理财，结果显示，华兴银行理财产品平均预期收益率为5.04%排名首位，也是唯一一家平均收益率在5%以上的银行，哈尔滨银行、廊坊银行、大连银行、九江银行分列2-5位，平均预期收益率在4.91%-4.97%之间。上周收益前20名榜单中有18家城商行、2家股份制银行，农商行、国有行则无一家上榜。
对于后期走势，融360分析师认为，央行在公开市场连续21个交易日未开展逆回购操作，银行体系流动性仍然较为充裕。上周上海银行间同业拆放利率（shibor）有所下降，不过近期市场利率跌势放缓。年底将近，受整体流动性宽松影响，银行理财收益率年末翘尾现象难现，但年前这段时间有望止跌企稳。（本报记者 刘 琪）
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