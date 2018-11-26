原标题：年内34家“上市系” P2P平台爆出问题

随着网贷行业监管趋严，曾被资本疯狂追逐的P2P概念已经黯然褪色，投资人也不再买账，一些上市公司纷纷退出P2P行业。

据融360网贷评级组不完全统计，2017年12月底，共有79家上市公司参与投资了98家P2P平台。而截至今年11月20日，共计上市系P2P平台34家出现问题，问题类型包括清盘或停止运营、转型、提现困难、展期、警方介入等。这也意味着目前仅有64家上市系P2P平台正常运营，10个月间平台数量降幅超过34%。

一些拥有上市公司背景的平台，实力与背景均有限，除了逾期、展期、警方介入外，还有一些业务停滞、无标可投、数据长期不更新的“僵尸平台”数量不在少数。以上爆出问题的34家“上市系”网贷平台中，其中19家提现困难或逾期，另外9家平台退出或停业转型，6家被警方介入。

实际上，当初上市公司与P2P平台“联姻”也各怀心思。在网贷行业发展前期，P2P平台引入上市公司背景作为股东，一是为了增信，也有助于推广。对于上市公司而言，除了当时布局P2P拓展公司业务外，为自己“输血”则成为他们蜂拥而入的驱动力。（本报记者 于德良）

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