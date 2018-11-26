年内34家“上市系”  P2P平台爆出问题

随着网贷行业监管趋严，曾被资本疯狂追逐的P2P概念已经黯然褪色，投资人也不再买账，一些上市公司纷纷退出P2P行业。
据融360网贷评级组不完全统计，2017年12月底，共有79家上市公司参与投资了98家P2P平台。而截至今年11月20日，共计上市系P2P平台34家出现问题，问题类型包括清盘或停止运营、转型、提现困难、展期、警方介入等。这也意味着目前仅有64家上市系P2P平台正常运营，10个月间平台数量降幅超过34%。
一些拥有上市公司背景的平台，实力与背景均有限，除了逾期、展期、警方介入外，还有一些业务停滞、无标可投、数据长期不更新的“僵尸平台”数量不在少数。以上爆出问题的34家“上市系”网贷平台中，其中19家提现困难或逾期，另外9家平台退出或停业转型，6家被警方介入。
实际上，当初上市公司与P2P平台“联姻”也各怀心思。在网贷行业发展前期，P2P平台引入上市公司背景作为股东，一是为了增信，也有助于推广。对于上市公司而言，除了当时布局P2P拓展公司业务外，为自己“输血”则成为他们蜂拥而入的驱动力。（本报记者 于德良）
股份回购继续升温 23天逾100家上市公司发公告 根据东方财富网的统计数据，自11月9日以来至记者18日发稿，共有40家上市公司发布与回购股份相关的公告。如果把时间拉长到10月27日，发布公告的公司达到107家。业界认为，这与近期上市公司股份回购得到政策力挺密不可分。 10月2…【详细】
上市不足四个月 拼多多被做空机构盯上 北京晨报讯（记者 陈琼）在上市不到四个月内，拼多多遭遇了美国做空机构Blue Orca的做空，尽管股价暂未受到做空报告的影响，对拼多多而言，接下来如何抵抗住做空机构后续质疑将是巨大的考验。 11月16日，拼多多就做空报告发表回应…【详细】
销售累计过万亿 彩票行业为何屡受诟病？ 销售累计过万亿的彩票行业为何屡受诟病？ 每年解决的就业岗位近百万人，参与彩票购买的人群近2亿人。但这个行业为何总受到各种诟病、质疑和声讨？ 最近，中国彩票负面事件接踵而至，再次成为舆论的风口浪尖。有专家戏称，彩票是具有“…【详细】
明年财政赤字率热议：3%红线是否要突破？ 从年初“稳中向好”到年末“稳中有变”，高层对经济运行形势的判断有所调整：当前“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。” 在此背景下，明年赤字率还要不要锁定在3%的安全线以内成为业内热议的话题。有…【详细】