原标题：保洁员收商铺垃圾费 该不该？

有商铺说：理解保洁员的辛苦，但每月收垃圾费无票据

也有商铺说：给钱后，生活垃圾放到门外就不管了，由保洁员收走

保洁公司人员：可能是商铺和保洁员个人协商结果，不支持这么做

华商报讯（记者 于震）“个别保洁员每月进店收取垃圾费10元，没有发票和收据，具体问他又什么都说不清楚。”友谊东路一临街商铺老板说，理解保洁员的辛苦，但这样不明不白的钱，他怎么放心去交。

一商户：拒交垃圾费 可保洁员硬要

张先生是南方人，几年前来到西安，在友谊东路上开了一家商铺。最近几个月，一位街边的保洁员告知他，每个月需要向他交10元的垃圾处理费。“这条街几乎每家商铺都给保洁员垃圾费，一个月10元钱，有时候是一个值班班长来收，有时候是某个保洁员直接来收。”张先生说，平常他店里的生活垃圾都是放到附近的一个垃圾站中，没有让保洁员处理过，对此项收费他感到不解。

“这片的保洁员之前都是我给他们提供饮用水，我认为这也是我该做的。但前一段时间，因为没给保洁员10元的垃圾费，他几次向我硬要，闹得很不愉快。”张先生说，双方因此还发生过摩擦，一次他把泡沫纸板放在门口准备卖掉，被这名保洁员又扔进了店里。

张先生很无奈，他表示，非常理解保洁员的辛苦，也很尊重他们，但是这种无任何通知、无发票、无收据的收费真的正常吗？

有商铺每月交10元

还有商铺每月交50元

昨日上午，华商报记者来到西安市友谊东路与文艺路附近。

在一家眼镜店，一名女员工告诉记者，从她来店工作的半年时间，基本每个月都会有保洁员收取10元钱的垃圾费。之前他们都会把钱和一些纸箱子交给一名很熟的保洁阿姨，可是最近突然换了一个保洁人员，“他说垃圾费和纸箱都必须交给他一个人，前几天，我们店长还和他发生了争吵，这已经影响到了我们正常做生意。”眼镜店员工说，此前也听说过商铺摆放在门口的垃圾被扔回来的情况。

记者随后走访的一家美发店员工告诉记者，他们每个月会交50元的垃圾费，同时并不知道旁边的商铺只需要交10元。在他们给记者提供的纸条上可以看见一行字“10月31日 垃圾费 50元王XX”，除此再无任何收据票据。而一家复印店的老板也告诉记者，虽然一个月只有10元钱的垃圾费，但是每次收费流程感觉很不正规，他觉得存在不合理的情况。

但同时，眼镜店、美发店、复印店的人也都承认，他们店里的生活垃圾会放到门外就不管了，由保洁员收走。

保洁公司：商铺垃圾必须放于指定地点

华商报记者联系上了收取张先生商铺垃圾费的保洁员，他说：“这边基本都会交垃圾费，有的人不给我交，还说我讹人家钱，让我拿着证件和领导亲自过来。”

根据商户提供的负责附近路段保洁的天天保洁公司翟先生的电话，记者拨打过去，翟先生说：“我们公司对此没有相关的规定，也不干涉。可能有的商铺垃圾处理不方便，就和个别保洁人员商量好，商铺一个月掏些钱，让完成本职工作的保洁人员在额外时间帮忙处理垃圾，交的钱一个月也不是很多，保洁员也很辛苦。不过，对此我们是不支持的，会进一步进行调查。正常情况下，街边商铺的垃圾需要自己处理，实在不方便就要叫垃圾车来处理。”

昨日晚上，记者联系到了天天保洁公司的李经理，他表示，目前西安市对于临街商铺实施门前三包政策，是不收取任何垃圾费的，他们公司也不会收取任何垃圾费。一般商铺的垃圾都会放到其物业规定的指定地点，针对一些无人管理的老门铺，垃圾就必须要放到附近的垃圾站中，或掏出一定费用叫垃圾车处理。同时，商铺的垃圾不能放置于门前或街边垃圾桶旁，若被发现会进行200-500元的罚款。

(责编：仝宗莉、赵爽)