原标题：中海油称今冬天然气供应整体平衡 季节性供需矛盾凸显

随着冬季的到来，天然气需求与供应问题再次成为市场关注的焦点。

11月20日，《证券日报》记者来到中海油位于珠海的白云天然气高栏终端生产区进行了现场调研，并与中海油有关人士以及一线工作人员进行了交流。

中海油有关人士表示，从目前来看，三桶油吸取去年的教训，做了充分的准备，预计今年冬季的天然气供应整体平衡，不会压缩工业用户的用气量。

今冬天然气供应整体平衡

据中海油有关人士介绍，2017年8月21日，发改委等部门联合发布的《京津冀及周边地区2017年-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，根据三桶油上报的数据显示，预计2021年，天然气缺口将超过300亿立方米，届时用气高峰缺口可能达到2亿立方米。该人士指出：“天然气是清洁能源，京津冀需要大气田。”

近年来，随着大气污染治理以及煤改气等逐步推进，天然气需求也在不断增加。

“天然气将超过煤炭成为第二大能源，二十一世纪被称为天然气时代。”中海油原油与天然气销售部有关人士向《证券日报》等记者表示，2017年-2023年，全球天然气消费预计增长约3750亿立方米，中国与亚洲新兴市场天然气消费增量将占全球天然气消费增量的50%以上。

“国内天然气增幅有限，天然气对外依存度逐年攀升，2018年天然气消费保持2017年的增长态势，供暖季后，工业和发电需求持续处于高位，天然气消费淡季不淡，2018年全年整体供需处于紧平衡状态，仍存在区域性、季节性供不应求。”上述销售部有关人士如是说。

值得注意的是，我国天然气需求与国产量缺口显著。数据显示，2018年，我国天然气对外依存度超过46%；预计2025年将达到50%，中国一次能源占比为7%，明显低于世界水平的25%。

对于国内天然气市场形势，上述人士还表示，全国天然气需求快速增长，天然气供应总体偏紧，季节性供需矛盾凸显，国内天然气市场进入充分竞争时代，管道气和LNG的竞争形势逐渐显现，中海油天然气资源集中在东部及南部沿海区域，储气调峰能力偏弱。

将加大天然气勘探力度

在天然气供不应求的背景下，中海油不断加大天然气勘探力度。

《证券日报》记者了解到，中海油主要天然气发现包括已确定的4个关键的天然气勘探领域。其中渤海在2017年获得大型天然气发现-渤中19-6，预计将成为渤海区最大的天然气发现。

中海油有关人士表示，市场进入多气源的充分竞争时代、区域性供需不平衡、替代能源在政策的支持下带来冲击等因素对公司的天然气市场有所影响。

他认为，未来天然气市场大有可为，世界天然气市场需求持续增长，预计未来5年天然气需求将平均增长1.6%，国内大气污染防治、清洁取暖等政策带动煤改气集中推进，天然气资源为国内经济发展和生态环境可持续发展保驾护航，海气未来发展前景广阔。同时，中海油天然气产业链完整，海气具有较强市场竞争力，天然气销售遵循市场规律。

中海油勘探部有关人士还告诉《证券日报》等记者，新形势下，中海油对中国海域的油气勘探战略是秉承价值勘探理念，继续坚持寻找大中型油气田的战略思路；坚持油气并举，加大天然气勘探力度；加强新区、新领域的探索，为公司可持续发展拓展空间。（本报记者 李春莲）

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