原标题：厦航回应暂停机上猪肉餐食供应：正常供应、放心食用
厦门航空24日在官方微博发布消息称，厦航航班猪肉餐食供应正常，其采购的所有猪肉产品均经过相关部门检疫合格，符合食品安全标准。
图片来源：厦门航空微博截图
厦航称，厦航历来高度重视食品安全，近段时间中国部分地区发现非洲猪瘟疫情，公司相关部门密切关注，严格按照有关要求，加强进货渠道监管，对猪肉产品及其他原材料进行严格把关。近日，因配餐部门对有关疫情防御措施理解有误，计划暂停机上餐食的猪肉供应。
现经厦航全面核查，公司采购的所有猪肉产品均经过相关部门检疫合格，符合食品安全标准。
目前航班的猪肉餐食正常供应，请乘客放心食用。
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