近期，多部委推出支持民营企业发展的新政，各地也瞄准民营企业发展的痛点和堵点，密集公布了一批极具含金量的政策举措，民营企业迎来政策“红包雨”。

设纾困基金

梳理多地促进民营经济发展的措施可以发现，“设立上市公司纾困基金”频率很高。

为精准有效解决民营企业发展面临的问题，促进民营经济加快发展壮大，安徽省设立了110亿元的纾困基金，切实帮助该省民营上市企业解忧纾困。

福建省设立总规模150亿元的纾困基金，首期规模20亿元；设立20亿元的纾困专项债，首期10亿元，用于帮助有股权质押平仓风险的民营企业。

北京市设立“股+债”支持方案，市、区和社会资金基金共同建立了总规模超过350亿元的纾困“资金池”。

上海市出台意见提出，要加大流动性风险专项防范力度，建立规模为100亿元的上市公司纾困基金。

“地方设立纾困基金，可以帮助企业渡过难关。在不造成股权流失的情况下，保证公司稳定。”国务院发展研究中心研究员李布分析说。

推“一次办成”

民营企业面临的痛点之一是办事难、办事繁，因此，多部委和各地着重优化民企营商环境。

一表集成，一次办结。11月19日，国家税务总局发布通知，提出将进一步清理税务证明事项和精简涉税资料报送，简并优化增值税、消费税等纳税申报表，并推进实施增值税申报“一表集成”、消费税“一键申报”。同时，拓宽一次办结事项，2018年底前，实现50%以上涉税事项一次办结；2019年底前，实现70%以上涉税事项一次办结。

一网通办。上海市出台“一网通办”举措，进一步优化营商环境、深化“放管服”改革。截至目前，全市39个市级部门、16个区、220个街镇社区事务受理服务中心的网上办事服务已入驻“一网通办”总门户，1274项事项实现网上办理，注册法人用户超过189万，90%的涉企审批事项实现“只跑一次、一次办成”。

清华大学经济管理学院教授武康平认为，“一次办成”将会极大提高办事效率，减少时间成本，降低交易费用。近期出台的政策“红包”瞄准了民营经济发展中面临的关键问题，改善了民营经济发展的环境。

建创新平台

为引导和支持民营企业创新，进一步激发经济活力，工信部开展“互联网+”小微企业创业创新培育行动，继续举办“创客中国”创新创业大赛。工信部在各地认定近20000家“专精特新”中小企业基础上，通过3年培育600家聚集主业、创新能力强、市场占有率高、专注于细分市场的“专精特新”“小巨人”企业。

与此同时，多地通过出台政策和设立基金的方式，推动民营企业创新。

加快发展智能制造、服务型智造，福建省设立了80亿元规模的企业技改基金，开展新一轮技术改造专项行动，推动传统产业“老树长新芽”。

在创新平台建设上，江苏省出台措施，建设创新联合体，搭建院士与企业家交流合作平台，做强企业孵化平台，组建省科技资源统筹服务中心等。

上海市也积极支持企业技术创新，加快建设“创新创业集聚区”，加速民营科技企业成长，对国家级孵化器（众创空间）、大学科技园给予享受免征房产税和增值税的优惠政策。

北京大学经济学院教授平新乔向本报表示，“今后15—20年是决定中国民营企业和民营经济做强的关键时期，希望民营企业在科技创新上有大的作为。”

(责编：赵爽、仝宗莉)