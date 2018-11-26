港珠澳大桥开通“满月”了

大巴车经过港珠澳大桥青州航道桥附近。

中新社记者 张 炜摄

备受瞩目的港珠澳大桥上月24日正式通车，在大桥开通满月之际，交通运输部表示，港珠澳大桥运行总体上实现了“安全、便利、有序、通畅”的预期目标。截至11月20日24时，港珠澳大桥客运量共约179万人，平均每日约6.4万人次，最高约10.3万人次。

安全便利通畅有序

据交通运输部新闻发言人吴春耕介绍，在通行车辆方面，主要呈现三个特点：一是大桥通行车辆以客车为主，客车占比97.58%，货车占比2.42%。其中，穿梭巴士和小客车占比较大，分别达44.97%和30.54%。二是不停车收费比例高。电子不停车收费占收费车辆的80.22%。三是周末高峰特征明显。每日通行高峰主要集中在上午10时至12时和下午17时至19时。

香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华介绍说，港府一直密切监测大桥出入境车流、人流及香港口岸的运作。根据过去几个周末的经验，经大桥香港口岸入境的旅客人次中，约1/5没有转乘公共交通工具离开口岸到市区，表明为数不少的旅客主要目的是体验大桥，并不一定希望进入香港，因此特区政府正与内地研究开通大桥东人工岛给上述旅行团游客，让他们无需进入香港境内就可游览大桥，并从东人工岛折返珠海或澳门。此外，港府正着手安排在大桥口岸旅检大楼内增设临时小型店铺或摊位，让旅客可以购买手信。

针对经大桥来港内地旅客较多集中在东涌一地的现象，邱腾华建议，未来可开放大桥东人工岛，把观光大桥为主的内地游客引流。这样一来，经大桥入境香港的内地游客将更多倾向过夜或去景区，相信有助于缓解东涌人流过多问题。他希望两地政府继续加强合作与沟通，使大桥旅游团日益规范化，促进两地旅游业健康发展。

为香港旅游带来机遇

邱腾华近日表示，过去4周，经港珠澳大桥来港旅行团登记总数由第一周约70团上升至最近一周超过700团。香港特区立法会旅游界议员姚思荣说，现在内地游客经大桥来港人数超出他此前预期，预计未来走势将逐渐趋于平稳。若能调整内地旅客结构，使过夜旅客和当天往返旅客人数比例大致各占一半，将为香港旅游业及相关行业带来利好。

姚思荣指出，现在一半以上的内地游客仍是当天经大桥返回内地，通过采取措施，若能增加过夜旅客人数，则有助于旅客分流。“内地旅客在香港住一晚或更长时间，去景区、购物中心、商业街等地，也将为香港旅游、酒店、餐饮、零售等行业带来直接利好。”

在姚思荣看来，随着未来经大桥来港的内地旅客市场不断走向成熟，香港的旅行社应更加主动地把各区的“绿色旅游”“文化古迹旅游”“离岛旅游”等特色及深度游线路推广到珠三角地区，把握大桥为香港旅游业带来的机遇。

业界对商机充满期待

随着港珠澳大桥的开通，随之而来的无限商机也让业界充满期待。香港美妆零售商莎莎国际主席及行政总裁郭少明说，“莎莎成行成市，要够人流，生意就好！”高铁香港段正式通车后，带动位于西九站的店铺生意，最近公司又到港珠澳大桥考察环境及观察人流，会继续研究在高铁及港珠澳大桥附近开店，预计基建项目对香港零售有积极作用。

三地物流业也迎来新机遇。珠海保税区南光物流有限公司执行董事胡诚认为，大桥为珠海引来了香港的“清泉”。过去珠海和澳门处于物流链的末端，大桥的落成为两地带来新机遇，通过发展跨境电商，促进三地跨境物流合作。

香港《文汇报》称，以珠海从香港进口免税货物为例，从“发货—入仓”陆路全程时间较大桥开通前省时60%以上，运输成本下降20%左右。相比利用驳船，把货物由香港转运到珠海，依据航班及码头运作情况要耗时1—2天。而经大桥，港珠间行车仅需4小时。

总部位于新加坡的星展集团研究部发布报告称，粤港澳大湾区的地理条件、人口、GDP与未来发展潜力都很可观，若在资本市场、优秀大学及政策等多方支持下，未来应有望打造出“东方硅谷”。

(责编：赵爽、仝宗莉)