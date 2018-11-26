天津滨海新区：优良营商环境激发“双创”活力

原标题：优良营商环境激发“双创”活力

近年来，天津滨海新区持续深化商事登记制度改革，优化营商环境，有力助推了市场主体总量持续增长。天津市滨海新区市场监管局公布的数据显示，截至9月底，天津滨海新区（含自贸区）实有各类市场主体达220068户，同比增长21.37%。

天津滨海新区行政审批局社会事务处处长周保峰告诉记者，以前审批多是分散的，各自独立循环，影响了审批效率。商事登记制度改革后，大大提高了办理效率。例如，民办学校设立与民办非企业单位登记推出多项合一、联合办理举措，将分属不同处室所涉及的申报材料统一标准、重新整合，共精简重复性、关联性申请材料四分之一。

天津滨海新区始终坚持问题导向，激发内部动力，全力破解“公章围城”等顽疾。滨海新区行政审批局逐步优化审批服务流程、开展标准化审批服务、完善审管衔接机制、强化审批服务监督，积极探索出一整套新举措、新方式，如以函代证、容缺后补、“多证合一”等。

“一次性告知，一并受理，一起发证，要让群众和企业少跑腿，避免重复提交材料。这也正是滨海新区行政审批局集中审批体制的优势所在。”周保峰说。

工作中，天津滨海新区一方面降低制度性交易成本，另一方面助力做大做强“双创”。在鼓励创新创业方面，天津滨海新区出台了《关于实施创新驱动发展战略的若干意见》，从完善科技金融体系、构建产业创新服务促进体系、加强知识产权应用与保护、大力发展民生科技、加强政策创新和创新创业文化培育等多方面入手，全面强化服务功能，营造良好的创新创业环境。

2015年6月，天津滨海新区推出了“创通票”，帮助创新创业者解决融资难、知识产权保护难、人才招聘难、市场开拓难、政策兑现难等发展中遇到的问题。“创通票”制度在减少创新创业成本的同时，吸引了全国各地超过500家优秀服务机构（含金融机构）到此落户。

如今，在滨海新区，一大批创客正积蓄发展力量。“2015年创业之初，我们参加大学生创业大赛时，手里只能拿着一个初始版的机器人样机进行展示。现在，我们已进入产品化研发的新阶段。”天津市大然科技有限公司创始人张春松分享了他在创客总部的经历。

张春松所在的创客总部，就是“双创”企业对接资本市场的“倍增器”。目前，创客总部已举办近200场线下活动，累计投融资10余个项目，总金额达2000余万元。而像创客总部这样的众创空间，在天津滨海新区已建成58家，聚集了5211名创客、2076个创业团队、2440个创业企业，累计获得创业投融资总额约35.62亿元。

此外，天津科技金融中心、新区科技金融服务中心等一批专业创投服务机构，更致力于为“双创”企业打造对接资本市场的金融平台。

不断优化的营商环境和持续做大做强的“双创”企业，正给滨海新区经济社会发展提供源源不断的动力。（经济日报·中国经济网记者 武自然 商 瑞）

(责编：朱江、仝宗莉)