最高法探索推进市场化法治化破产重整 以破产重整助力民企获“新生”

本报讯 记者李万祥报道：最高人民法院近日召开“推进破产重整，助力民营企业发展”座谈会，贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，总结民营企业破产重整经验，研究通过市场化、法治化破产重整助力民营企业纾难解困、提质增效问题。福建安溪铁观音集团股份有限公司、温州庄吉服饰有限公司、桂林广维文华旅游文化产业有限公司等7家民营公司分享了经破产重整后获得“新生”的体验和收获。
近年来，各地法院、破产管理人在运用破产重整方式服务民营企业发展方面进行了有益探索。实践表明，依法对民营企业进行破产重整是解决企业矛盾、帮助企业换挡升级的良好途径，是帮助企业家、投资者获得商业重生的法律机会，也是我国营商环境优化的客观要求。
最高人民法院审判委员会副部级专职委员刘贵祥表示，今后一段时期，人民法院要牢固树立平等保护理念，创新完善工作机制，优化细化司法措施，积极服务保障民营企业、民营经济成长壮大；要用好用足法律资源，充分发挥破产重整在民营企业债务负担化解、产业层次提升和民营经济市场空间拓展等方面的积极作用，依法有效解决民营企业发展涉及的深层次矛盾，不断释放民营经济活力和创造力。
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