人民银行通报3起违反中央八项规定精神典型问题

近日，人民银行系统通报3起违反中央八项规定精神典型问题：
1.福州中心支行党委委员、副行长杨长岩公车私用等问题。2014年3月至2018年6月，杨长岩分别报销公车私用产生的高速路通行费7次，因私行程住宿费29次，因私行程火车票费用31次，违规领取差旅费补助8次，金额共计17771元。杨长岩受到党内警告处分。
2.上海清算所党委委员、副总经理沈伟公款出国旅游问题。2016年10月17日至27日，沈伟带队赴南非开普敦、约翰内斯堡开展研修，公务活动仅为3天半，其余6天全天安排旅游活动，沈伟参加了全部旅游活动，旅游活动产生的门票、导游费用转移至机票费用中进行报销。沈伟受到党内严重警告处分。
3.郑州中心支行后勤服务中心科长左宪胜违规使用公车问题。2013年1月至2018年5月，左宪胜经常驾驶公车上下班，下班后未按规定将车停放在单位，而是将车停放在自己居住地。左宪胜受到党内警告处分。
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