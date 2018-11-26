【支持民营企业在行动】浙商银行：多渠道加大对民企信贷投放

央视网消息（新闻联播）：为积极落实中央民营企业座谈会的部署，浙商银行迅速行动，制定服务民营企业的40条具体举措，更好满足民营企业的资金需求。

浙商银行将增加信贷投放，综合运用表内外融资、债券承销、资产证券化等多种渠道，实现民营企业贷款增速和增量稳步提升。同时，优先满足数字经济、智能制造、绿色制造、新兴动能等重点领域融资需求。

此外，浙商银行还创新授信模式，出台民营企业信用授信政策，支持无抵押担保民营企业融资。同时，通过信用风险缓释工具、担保增信等多种方式，为流动性遇到暂时困难的民营企业提供支持。

近期，浙商银行还主动下调部分小微贷款指导利率，并推进减费让利，降低民营企业和小微企业融资成本。

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