电能替代助推产业升级 茶籽烘干——成功触“电”

人民网讯（通讯员 彭敏）以电力扶贫带动产业扶贫，近年来，国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司在当前的扶贫攻坚中，不仅加大力量，而且持续创新，与当地优势产业结合。

又到一年茶籽油飘香的季节。郴州鲁塘镇是著名的油茶产区，以当地的油茶生产大户碧香源油茶农民专业合作社为例，有茶园面积约一万五千亩，青果年产量约为2000万公斤，18-20斤青果可产一斤茶籽油，年产茶油1000多吨，年销售额约1.2亿元，是当地农民的主要收入来源。

鲁塘也是郴州有名的“煤炭之乡”“石墨之都”，煤炭是这里的主要能源，当地油茶农民专业合作社的油茶籽烘干房，用的主要能源也是煤炭，毕竟这燃料来源十分便利。但是用火烘烤、用人力榨油的方式，低效不说，还十分不安全。

这让合作社意识到，要想让碧香源油茶合作社可持续发展，不能只看眼前的“方便”，考虑长远，就得改变以前的工艺。郴州北湖区供电公司则通过数据对比宣传用电比烧煤安全，节能，环保等一系列好处，成功促进合作社实施“以电代媒”，在榨油高峰期来临前，将6个烘烤房全部通过空气源热泵技术进行改造成茶籽电烘干工艺。

于是，在今年的榨油高峰期，鲁塘镇的榨油坊里，出现的是另一番景象：干净整洁的烘干房里不再烟雾缭绕，工作人员在干净的烘干房里用电烘干茶籽再榨油，不仅使用方便，环境更整洁干净，也更安全。

“用电烘干茶籽，虽然前期投入不小，但长远看来还是用电好，首先用电比烧煤成本降低了30%以上，以前烧煤一个烤房就要3个人，现在只要一个人，综合起来，今年的利润应该可以提高10%！”合作社相关负责人表示，煤改电之前，合作社每年需用煤200吨左右，每到生产时，对周边环境有所影响，周边居民也会有些意见，今年煤改电后，不仅车间环境卫生发生巨大改变，而且对外部环境的污染也降到了最低。

改造前的烘干房。

改造后的茶籽烘干房。

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