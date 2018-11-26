做新技术、新产业的推进者——蓝迪国际智库致力于推动“一带一路”新兴科技项目发展

中国日报网11月26日电 11月24日，蓝迪国际智库在盈创苏州工业园区举行了3D打印技术助力“一带一路”科技产业发展研讨会。来自政府、企业、智库、科研机构、金融机构等不同领域的代表参会，以多元化的视角进行研讨，是一次跨界交流的重要会议。国务院参事、住房和城乡建设部原副部长仇保兴在会上指出，3D打印技术在建筑领域的应用是一项革命性的技术，代表未来发展趋势，但同时需要加快在油墨技术、现场打印、标准化、新的结构体系等方面进行一系列的突破。

3D打印技术助力“一带一路”科技产业发展研讨会现场

近年来，3D打印建筑成为行业中热议的话题。然而，这些看似美好的3D打印技术和建筑，在国内并不能快速普及，因为需要先通过大量的国家认证和审批。如何有效推动这项新技术的发展？在此背景下，蓝迪国际智库主办了本次研讨会，围绕3D打印在建筑领域的应用，包含价值意义、运用场景、行业前景、存在问题、解决方案、市场空间、标准设定、产业集群、在“一带一路”沿线国家和地区的推广价值等方面展开讨论。

十二届全国人大外事委员会副主任委员、中国社科院“一带一路”国际智库专家委员会主席、蓝迪国际智库专家委员会主席赵白鸽主持了研讨会，各界代表畅所欲言，从不同角度、不同层面展开讨论，思想激荡，会议氛围十分热烈。

关于3D打印建筑的相关标准问题，是本次会议关注的焦点。2016年8月23日，国家住建部发布《2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》， 指出“积极开展建筑业3D打印设备及材料的研究。结合BIM 技术应用， 探索3D打印技术运用于建筑部品、构件生产，开展示范应用。”建筑3D打印可以提高建筑资源再生利用率、降低能源消耗、提高建造效率、降低劳动强度和成本，对我国建筑业的转型升级具有特别重要的意义。

国务院参事、住房和城乡建设部原副部长仇保兴表示，3D打印技术在建筑领域的运用是一个必然趋势。针对目前存在的问题，他指出， 要实现四个方面的突破：第一，要在油墨技术方面进一步突破；第二， 要解决现场打印的问题，实现机器人现场自动化建造；第三，解决包容性问题，在守好自身优势的同时包容其他建造工艺，黏合各种各样新的 结构、新的设计；第四，加强标准化和理论上的深入研究，走一条新的 结构体系的道路。“在趋势面前没有细节，细节是创造出来的”，他表示，新的结构体系有一点点突破都是小革命，有大突破是大革命。

盈创建筑科技（上海）有限公司是一家在3D打印领域已经耕耘了16年的企业，也是全球首家真正实现3D打印建筑的高新技术企业。董事长马义和在会上介绍了企业发展的基本情况，公司拥有3D打印技术专利129项，在世界3D打印建筑行业处于领先地位。借助“一带一路”东风，盈创3D打印的绿色建筑项目已经在迪拜、沙特、伊拉克、美国、德国、澳洲等“一带一路”国家和地区落地合作。

近期，盈创率先实施用3D打印建筑技术开创环保新产业，让各种固废循环变成3D打印的“油墨”和各类塑形建筑。该技术将大量运用于建筑废料、工业垃圾、矿山尾矿等变废为宝，打印以基础设施为主的 惠民工程，包含公园设施、公交车站、公厕、地下的污水井、化粪池、河岸线、海岸线、声障墙，以及农民的看护房等乡村振兴的产品等。达到节能环保、资源再生、绿色生产和改善环境的发展目标，肩负起新的历史使命。

蓝迪国际智库一直致力于引领和推动科技产业在“一带一路”沿线国家和地区的发展。盈创 3D 打印建筑集智能、科技、环保于一体，备受蓝迪国际智库关注，多次考察指导盈创，促进盈创产业发展，多方联动，推动企业集群。

在研讨会上，广联达科技股份有限公司总裁袁正刚提出，3D打印和数字化的结合相当重要，构建新的模型、三维扫描、精细制造到打印 成品，三维构建对定位技术和施工精度要求很高，未来建筑模式可能会在此基础上发生革命性的变化，为此广联达也将研发三维技术软件来支持3D打印。

广州合力建造科技有限公司董事长王育武介绍了在非洲住房建设的情况，目前在多个国家都有巨大的保障性住房建设需求，未来3D打印建造技术可以尝试在非洲的应用。江西中阳建设集团有限公司副总裁吴轶强表示，未来装配式建筑和3D打印可以互为补充，推进建筑工业化和产业化，集团愿意与盈创寻找合作契机，共同发展。

参加会议的还有国家发改委城市和小城镇改革发展中心秘书长冯奎、北京标研科技发展中心主任谭晓东、中阳德欣科技有限公司总经理周家华、上海宝钢新型建筑科技有限公司副总经理刘洋等各界企业代表，上海建筑科学研究院教授级高级工程师叶蓓红发表了《3D打印建筑标准、检测及质量报告》。

大家充分发表了看法，并就如何合作、形成产业集群、共同推动3D打印建筑技术走出去等问题进行探讨。本次会议分享了最前沿观点， 促进了真正合作，建立了高效率的交流机制。

会议最终达成共识，伴随“一带一路”国际间合作的不断深化，3D 打印技术将在各行各业的应用中进一步扩大。因此，下一步将建立合作 联盟，共同制定其产业链的工艺原理和材料分类等相关标准，建立起支撑3D打印技术发展最基础的技术规范，进一步发挥 3D 打印技术在“一带一路”建设当中的重要作用，尤其在3D智能建筑、绿色建筑等领域推进科技创新的发展。

迄今为止，全球有70多家大学和科研单位在研究3D打印建筑技术。在这样一个重要的时间节点上，蓝迪国际智库召集专家委员会和相关企业召开研讨会，以盈创这样一家走在3D打印建造技术前列的企业为案例，搭建合作平台，帮助企业之间加强交流合作，共同抢抓战略时机，搭乘“一带一路”的东风实现企业发展，蓝迪国际智库起到了良好的引领和推动作用。

赵白鸽主任对研讨会进行了总结，指出新技术需要各方面的支持，蓝迪国际智库将致力于汇聚各方力量，推动政策、机制、实现路径等全方位的创新，做新技术、新产业的推进者。这是蓝迪国际智库首次就代表未来科技发展方向的单个项目进行专题研讨，是启动蓝迪平台新兴科技企业项目培育工程的起点，是一个具有里程碑式意义的会议。

未来，将不断致力于对蓝迪平台科技企业的发掘、培育和推介，对于不断涌现的新技术、产品、标准和品牌进行集合式的顶层设计，在第四次工业革命到来之际，形成共同推动社会发展的重要力量。

(责编：白宇)