基本养老金去年投资收益率5.23%

本报北京11月26日电 （记者许志峰）全国社会保障基金理事会26日公布基本养老保险基金受托运营年度报告。根据报告，2017年基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。

基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来，累计投资收益额88.19亿元，其中2016年投资收益额0.36亿元。截至2017年末，社保基金会已与9个省（区、市）签署基本养老保险基金委托投资合同，合同总金额4300亿元，委托期限均为5年，均采取承诺保底收益合同版本，实际到账资金2731.5亿元。

据年度报告介绍，股票配置上严格控制建仓点位，在市场低位逐步增加投资；固定收益配置上精准把握抓住利率处于高位的机会，加大配置力度，为全年取得较好收益奠定了基础。

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 10 版）

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