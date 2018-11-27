数字科技助力实体经济

JDD—2018京东数字科技全球探索者大会会场外景。

资料图片

今年4月，京东金融安全魔方产品亮相北京国际互联网科技博览会。

资料图片

第二代京东智能巡检机器人正在开展巡检工作。

资料图片

依托智能科技的京东农牧饲喂机器人与伸缩式半限位猪栏。

资料图片

目前，互联网、大数据、人工智能和实体经济正深度融合。业内人士认为，数字科技服务实体经济大有可为。

京东数字科技是服务实体经济的先行者。“数字科技可以服务实体产业互联网化、数字化、智能化，推动实体经济转型升级。发挥作用大，市场空间大。”京东数科首席执行官陈生强说。

数字经济规模跃居世界第二

11月20日，在JDD—2018京东数字科技全球探索者大会上，陈生强宣布，“京东金融”品牌正式升级为“京东数字科技”。京东金融将与京东城市、京东农牧、京东钼媒、京东少东家等品牌，一起成为京东数字科技的子品牌。

从“金融”到“数字科技”，这种变化有什么必要？背后又有什么逻辑？

“随着我们数字化业务覆盖更多领域，‘京东金融’已经不再适配现有的业务，品牌也必须要进行自然进阶。”陈生强说。

数字科技与传统产业深度融合，将成为引领我国经济发展的强劲动力。统计显示，2017年，我国数字经济规模达27.2万亿元，占GDP比重达32.9%，数字经济规模已跃居世界第二。

京东数字科技从金融数字化起步。从2013年开始，京东数字科技用了两年的时间，搭建了一整套服务于零售产业链的数字金融服务体系，这套体系以风险定价为核心，提升了金融服务的效率，降低了金融服务的成本，改善了客户体验。

“数字科技既服务于金融，也服务实体产业。”陈生强说，今年以来，在产业数字化的路上，京东数科已经创出自己的模式。

基于城市计算平台，京东数字科技打造了“城市操作系统”——京东城市，自今年2月开始布局，仅仅9个月的时间，京东城市就拿出了一套多方共同服务于智能城市建设的操作系统，可以高效支撑多个领域的垂直应用，涵盖城市交通、环境、能耗、民生政务、公共安全、规划和商业运营等，为城市打造从合理规划、高效运维再到精准预测的闭环可持续发展生态。

系统的核心是城市计算平台，该平台利用时空数据模型解决数据结构化和标准化问题，让海量多维数据变得可应用，同时能够彼此“对话”。系统所掌握的时空数据运用AI算法进行模块化、积木式输出，解决了不同场景下智能应用的开发问题，提升了开发效率。另外，平台利用开放式架构，兼容城市管理部门以及其他智能城市服务商，实现共同开发利用，包括云计算公司、智能硬件公司、解决方案提供商等等。

京东钼媒则是京东数科推出的基于物联网的全新数字营销服务体系。在过去近1年时间里，京东钼媒升级改造并连接近200万块的线下屏幕，使其在线化，并把基于数字科技的营销能力开放给整个传媒产业链，共建数字化营销服务体系。

数字科技助力农牧业增效

京东数科旗下子品牌“京东农牧”亮相后，同样引发不小的关注，甚至被解读为又一进军传统养殖业的科技巨头。

“京东农牧的初衷和目标，就是通过产业数字化的实践，助力农牧产业提质增效。” 京东数字科技副总裁、技术研发部总经理曹鹏说，京东农牧的智能养殖解决方案，通过整合互联网管理系统和智能监控摄像头等先进设备，打通养殖全产业链，实现农牧产业的智能化、数字化和互联网化，帮助大中型养殖企业降低人工成本30%以上，节省饲料8%—10%，缩短出栏时间5—8天。据不完全统计，如果整个中国养殖业应用这一解决方案，每年至少可以降低行业成本500亿元。

中国工程院院士、中国农业大学动物科技学院教授李德发认为，生猪养殖中的生长速率、繁殖能力、猪肉品质、料肉比例等关键环节，都受到智能化程度的影响。中国农大与京东农牧联手打造的“丰宁智能猪场示范点”，利用人工智能、物联网、大数据等，实现猪场精细化管理和智能化决策，促进农牧业的转型升级。

曹鹏介绍，京东农牧依托于京东数字科技核心技术，通过与中国农大、中国农科院等单位深入合作，自主研发并推出集成“神农大脑（AI）”+“神农物联网设备（IoT）”+“神农系统（SaaS）”三大模块的智能养殖解决方案。

京东农牧智能养殖解决方案能够在巡检、环控、监控、饲喂等四大场景中，将数字科技与传统农牧业高效结合。神农大脑能够实现养殖企业的智能化管理，实现饲喂量的精确控制，保证每头猪的生长平衡。

京东农牧自主研发的适合猪场环境使用的现代化神农物联网设备，包括农业级摄像头、养殖巡检机器人、饲喂机器人等，让饲养人员摆脱日常繁重又简单的重复性劳动。神农系统（SaaS）能够连接神农大脑、神农物联网设备与一线饲养人员，通过规范、标准的任务流程和指令发布取代人工决策，避免决策失误。

“未来，京东农牧将进一步优化猪场落地方案，并打通全产业链环节，实现数字科技与实体经济的有机结合，助力农牧业实现互联网化、数字化、智能化。”曹鹏说。

共建共生将成主流生态

数字科技怎样助力实体经济？将如何影响人们的生活？这些话题成为JDD—2018京东数字科技全球探索者大会上嘉宾讨论的热点话题。

“大数据与人工智能如何改变产业未来”主题论坛汇集了京东集团和京东数科的多位技术高管，从物联网、智能供应链、智能城市、无人机、自然语言和语音处理等不同领域，分别阐释了数字科技将引发各产业的革命性变革。

“决战下半场，资管‘智’变之路”主题论坛，就数字科技对资管行业的影响展开了深入讨论。嘉宾指出，数字科技在资管行业的应用已进入全新阶段。“AI+城市”圆桌论坛达成共识，智能城市将成为人工智能应用重要场景。专家指出，人工智能将让城市高效、可持续地运行。

陈生强说，数字科技的本质是以产业既有知识储备和数据为基础，以不断发展的前沿科技为动力，着力于“产业×科技”的无界融合，最终实现降低产业成本、改善用户体验、增加产业收入和升级产业模式。数字科技是实现数字经济的手段，本身也是一个新的行业形态。

数字科技使产业数字化的路径由“单边”走向“共建”。“单边”的互联网公司推动的产业互联网和传统的产业技术升级都无法实现真正意义上的突破，产业数字化需要数字科技和产业的融合，走一条“共建”的道路，真正实现产业与科技间的乘数效应。

从离线“记录过去”转向在线“预测未来”，数字科技在对产业数据进行在线化、标准化、结构化处理的基础上，实现对所有生产要素和运营流程的数字化改造，对生产和经营环节进行精准预测、优化布局、精细运营、实时反馈并进行修正，从而形成了一个完整的、可持续发展的闭环，突破产业增长的既有模式和边界。

“大会上知识和观点相碰撞，给了我们全新的思维，让我们重新审视科技与产业的过去和未来。”陈生强说，未来的京东数科将共建市场生态，期待能与金融机构、科技公司、企业服务公司、传统产业公司等共同努力，共创数字科技的美好未来。

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 15 版）

(责编：王仁宏、曹昆)