用智能城市取代智慧城市

中国工程院院士 潘云鹤

中国智能城市的建设和方法有别于外国，中国的城市管理者不但要进行城市管理，还要推进城市的工业化、城镇化、信息化、农业现代化与绿色化，中国的智能城市需要同时推进这“五化”，管理系统正是建设好这“五化”的重要抓手。至少在中国，城市智能化不是一个智慧的问题，而是一个智能的问题，因此我们用“智能城市”的概念来取代“智慧城市”。

建立智能养殖新规范

中国工程院院士 李德发

在这个数字化、智能化、现代化的时代，养猪生产中的生长速率、繁殖性能、猪肉品质、料肉比例等关键环节都与智能化息息相关。作为京东农牧首个落地项目，中国农大与京东联手打造的“丰宁智能猪场示范点”，正在利用人工智能、物联网、大数据等技术力量，实现猪场精细化管理和智能化决策，真正实现猪场的无人、无线、无干扰、无接触，这对于防疫非常有好处。我们与京东数字科技共同成立的“京东农牧院士研究院”，旨在建立智能养殖新规范，树立行业标杆，助力农牧产业升级与发展，以达到降低成本、提高效率的目标。

推动业务流程数字化

京东集团副总裁 裴 健

京东是一个能够让技术落地的平台，这具有很强的驱动力，让人愿意去尝试新技术和新业务模式。由技术演变出新业务，然后再孵化其他新技术，这会形成一个良性的、开放的循环。目前，我们正在推动京东整个业务流程实现数字化，将沉淀下来的数据打通，通过数据连通各个环节。在这个过程中，我们会运用人工智能等技术，帮助我们对数据的用法进行决策，这不仅让整个业务流程更加顺畅，也更加透明、可靠、可行，进而节省大量成本支出。

将数据变成有用资产

国家能源集团信息部副主任 赵建华

国家能源集团在生产和经营过程中会产生海量的数据，但这些数据大部分没有深度挖掘再应用到生产经营中。基于对行业痛点的深入了解，我们和京东数科携手挖掘数据价值，将堆砌起来的数据变成有用的数据资产。以锅炉燃烧优化为例，通过人工智能技术建立燃烧优化模型，可以让锅炉的效率提高0.5%，一个60万机组一年节约燃料费用大概280万元左右，如果对集团400台锅炉进行推广应用，效益非常可观。

开发营业厅智能选址平台

联通大数据有限公司总经理 赵 越

以联通智能营业厅选址为例，通过城市计算平台的模型计算能力，以及双方线上线下的数据资源，在保证双方数据安全前提下，京东城市和联通大数据共同开发了联通营业厅智能选址平台。这一平台可以解决营业厅“开在哪里，开多少家”的问题，并根据营业厅周边的用户画像制定产品的销售策略；在金融风控方面，联合打造“京联信用分”产品，基于双方数据资源以及模型、算法能力，以“数据不出门、模型多跑路”为前提，辅助金融机构预知信贷风险，提高城市信用水平，防患于未然。

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 15 版）

(责编：王仁宏、曹昆)