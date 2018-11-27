共享行业频繁“烂尾” 善后服务谁来买单

从去年开始，共享单车遭遇严冬，大量共享单车企业因资金链断裂而倒闭，其中不乏酷骑单车、小蓝单车等大品牌、大占有率企业。

近日又有ofo用户发现退押金时遇到了阻碍与难题，共享出行领域的押金问题一直是令人头疼的“老大难”，创业项目如何善后，也是整个社会面临的新难题。

记者 崔 爽

近日，围绕ofo小黄车的坏消息不断，尤其是退押金难这个和用户利益切身相关的新闻，一下攫住大家的眼球。不少网友在微博上抱怨，自己申请退押金后，原本应该短时间到账的钱几个月还不见踪影，也有人说退押金的过程实在太麻烦。

更有甚者，近日有用户发现ofo的新操作：退押金时通知用户可将押金转入互联网金融平台，不过随后项目合作方发出声明称终止与ofo的合作。

其实不止ofo，移动互联网催生出的各种新业务模式一片火热之时，“烂尾”的争议也不断增加。稍作检索，就能找到“互联网健身房倒闭，预付费打水漂”“众筹音响，项目搁置钱也要不回来”等新闻。倒掉的创业项目如何善后，已经成为迟迟未解的难题。

共享经济领域是“讨债”重灾区

共享经济领域的退押金难问题由来已久。早在去年底，小蓝单车退押金难的问题已经引发广泛讨论。更早的酷骑单车、共享汽车等十数家共享出行企业都曾被爆出退押金难问题，引发的讨论和担忧一波接一波。

“作为这些年来共享经济中非常火热的一个领域，从去年开始，共享单车遭遇严冬，大量共享单车企业因资金链断裂而倒闭，其中不乏酷骑单车、小蓝单车等大品牌、大占有率企业。” 中国互联网协会研究中心秘书长、北京师范大学刑事法律科学研究院暨法学院副教授吴沈括表示，“尽管今年以来，小蓝单车被滴滴托管，摩拜单车被美团收购，单车行业渐趋稳定，但是共享单车套现难、回本慢、支出大的问题并没有得到有效解决。近日爆出的ofo单车退押金难绝不是个别现象，而是这类服务型创新企业遇到资金困难或者是创业失败后普遍存在的善后处理问题。”

据吴沈括介绍，目前对于共享单车押金退还的问题，去年8月份，交通运输部曾联合10个国家部委出台了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，文件中鼓励共享单车免押金，收取押金的企业在注册当地建立账户，进行专款专用，完善退款制度和流程，同时接受交通和金融等部门的监管。

“现在，摩拜单车、小蓝单车等单车品牌已经实现了免押金运营。此次受到争议的ofo单车其实也可以免押金骑行，但是这些单车品牌免押金可能会带有一些附加条件，一些没能满足条件的用户只能通过缴纳押金的方式使用单车，在监管用户押金不被挪作他用方面还存在着不足。”吴沈括坦言。正基于此，共享出行领域的押金问题成为令人头疼的“老大难”。

滥用公共资源型创业不可取

接受科技日报记者采访时，中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉教授开门见山地指出：“共享单车这种创业模式，在企业运营中占用了社会公共资源，裹挟了政府和广大消费者。比如，道路上乱停乱放的共享单车，很长时间是政府依靠财政资金动用城管在收拾。再比如，与采取个人独立出资或投融资方式创业的项目不同，共享单车向广大用户收取押金，这些钱形成的现金池蕴藏着很大的风险。”

欧阳日辉还分享了其对此类创业行为的看法：“我觉得企业的发展有两个边界：一是经济学意义上的企业规模的边界；二是政府运用法律法规和行政手段影响企业的边界。所以，企业发展不能超出自己的能力盲目发展，更不能侵犯法律法规，以侵占公共资源或者滥用公共资源为代价来发展自己。”

欧阳日辉强调，企业占用社会公共资源的创业行为，既违反公平竞争原则，也违背公共服务和公共产品的使用规则，“企业创业失败是正常情况。但失败的企业不能裹挟政府，更不能侵占消费者权益。比如，共享单车的倒闭，留下了大量的废旧单车扔在道路边，企业有责任履行社会责任，雇佣人员收拾这些废旧单车，不能依靠城管等政府资源去收拾残局。再比如，共享单车的押金退还问题得不到解决，损害了消费者的利益，也抹黑了数字经济等新业态，扰乱了新经济的发展局面。”

吴沈括也表示：“双创氛围浓厚，但双创生态并没有很好地完善。很多消费者理应享受到的服务由于不能够创造企业直接利益，而遭到企业忽视。服务类创新企业资金链紧张或者创业失败的处理工作也是企业生态圈的重要一环，是企业发展必需的步骤，妥善处理才能更好地提供创新型服务。”

对监管提出更高要求

欧阳日辉表示，目前，我国关于新模式、新业态等新经济的监管措施还没有统一的法律法规，各行各业正在探索和完善。比如，《电子商务法》的颁布和实施对我国电子商务的健康发展起了保驾护航的作用，互联网金融、网约车等法规的颁布也在平衡传统经济和新经济的基础上不断探索。

“数字经济的发展对我国传统的监管体制和监管手段提出了严峻的挑战，既要鼓励创新，又要平衡新旧经济业态的关系，促进新旧经济融合发展，这是一个很大的考验。”欧阳日辉说。在他看来，数字经济的一些新业态往往是跨界的，因此监管也是需要跨部门的。“需要进一步探索建立适应数字经济发展特点与规律的行政管理体制与机制，明确相关部门责权，避免多头管理、重复管理和不协调、不一致甚至相互矛盾的行政行为，统筹资源，分工协作，助力数字经济创新发展。”欧阳日辉认为。

对数字经济的发展，欧阳日辉给出建议：“对数字经济的发展和治理宜‘多帮少诿’。多帮，即政府主动作为，完善数字经济发展环境，助力数字经济企业做大做强；少诿，即积极协调解决数字经济发展中遇到的问题与困难，适时制定促进数字经济各领域规范发展的法规、政策与措施，而不是简单地禁止或放纵。”

欧阳日辉还强调，监管部门需要改进监管手段，善于利用新技术，构建数字化的监管体系。先前已有报道指出，芝麻信用已经联合商家“推动中国进入信用免押时代”。芝麻信用总经理胡滔表示：“也许很难，但我们还是很希望能消灭押金，让共享经济未来能升级成信用经济，否则用户利益很难维护，也会阻碍这个高潜力行业的健康发展。”在全国很多试点城市，已经有不少信用分达标的用户获得了免押金租房、骑共享单车、租借充电宝等服务，享受到技术进步的福利。

(责编：王仁宏、曹昆)