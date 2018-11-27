高校毕业生就业服务周启动

本报北京11月26日电 （记者赵兵）11月26日至12月9日，人社部举办2018年全国人力资源市场高校毕业生就业服务周活动。
活动期间，各地人社部门所属公共就业和人才服务机构广泛参与，并联合社会各类人力资源服务机构共同举办网络招聘会、现场招聘会、人力资源服务产业园专场招聘、就业创业指导、企业人力资源经理进校园、就业创业政策措施宣传等活动，为高校毕业生提供多样化的就业服务。今年活动侧重就业帮扶，指导各地将“三区三州”高校毕业生、其他建档立卡贫困家庭毕业生以及就业困难离校未就业高校毕业生作为重点关注对象，提供精准服务，并在部分“三区三州”深度贫困地区开展专场招聘会。同时，中国人力资源市场网设立活动专区，链接到高校毕业生精准招聘平台，平台将为毕业生提供职业能力测评，为用人单位提供职位建模，为供求双方提供精准推送服务，更好满足高校毕业生求职就业和用人单位招聘人才需求，提高人力资源市场供求匹配效率。
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