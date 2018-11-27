原标题：强监管让高送转“去伪存真”

近日发布的《上市公司高比例送转股份信息披露指引》提出，沪深交易所将高送转与上市公司净利润、送转股后每股收益、净资产增长率等基本面业绩指标挂钩，同时对上市公司控股股东、董监高等在上市公司高送转前后的减持行为作出了详细规定。

高送转通常向市场释放了未来公司业绩将保持高速增长的积极信号，有利于提振股价。有网民表示，以往高送转属于权益的内部调整，无法直接反映和提升公司业绩，更无法直接提升上市公司的价值。相反，高送转与二级市场行为之间，还容易存在一定的利益链条，极易损害大多数投资者特别是中小投资者的利益。

而严监管下高送转股票与业绩挂钩程度变高，有助于高送转回归理性。网民“赵亚赟”表示，送转比例与业绩增长相匹配，可以培养价值投资观念，降低股市风险，这对建立良好的市场秩序有非常重要的作用。

《指引》对披露高送转方案的上市公司业绩做了具体的要求：其最近两年同期净利润应当持续增长，且每股送转比例不能高于上市公司最近两年同期净利润的复合增长率。

网民“戴康”表示，新规下，高送转可以向外部投资者传递内部管理者对公司未来盈利的乐观预期，因为股本分母增大会导致每股收益下降，为了维持股价的相对稳定，盈利水平需具备可持续性，这是高送转与业绩挂钩监管的核心思路。

而在网民“许小恒”看来，高送转与业绩增幅比例挂钩，有助于投资者筛选出有业绩支撑的公司，可借助此“标尺”评估公司业绩成色；“抬轿式”送转的空间被压缩，降低投资者被“明送转，暗减持”套路伤害的可能。如此，上市公司送转股可以回归本源，真正反映公司经营业绩与实际股本扩张需求，引导上市公司聚焦主业。

在加强对高送转的监管的同时，《指引》也为正常进行高送转的企业留下了足够的制度空间：10送转5以下的送转股行为不属于高送转。有网民表示，这一系列规定将使高送转逐渐去伪存真，高比例送转情况将减少，让炒作高转送的时代结束，业绩为王的时代开始。但是对于投资者而言，还需要谨慎辨别真正的高送转股票以及具有潜力的个股。

（记者 刘超 整理）

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