长三角旅游《苏州宣言》发布

本报苏州11月26日电 （记者王伟健）25日，首届长三角三省一市旅游协会联席会议在江苏苏州召开，共商推动长三角旅游一体化大计，并通过了《苏州宣言》。

经联席会议协商，上海市旅游行业协会、江苏省旅游协会、浙江省旅游协会和安徽省旅游协会联合发布了《苏州宣言》。宣言提出5项共识，将设立长三角旅游事务协调共商发展机制、加强长三角跨区域旅游线路设计推广、打造长三角地区旅游发展共同体、建立长三角旅游信息共享平台、加快长三角旅游优秀人才的共同培养。

长三角三省一市经济、文化、旅游等领域合作广泛而深入。目前，三省一市5A级景区数量超过全国1/5，星级饭店数量占全国16%，中国20强旅游集团更是超过了半数。

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 10 版）

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