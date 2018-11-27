扶贫高质量 才能走得远

“国家政策好，我们没想到的都替我们想到了”……近期在河北滦平农村走访，总能听到一些贫困户的真情感言。
老百姓点赞扶贫工作，究其缘由，一方面是通过各级干部的努力，贫困户真切感受到党和政府的温暖；另一方面，他们也在了解扶贫政策、与干部交流的过程中，对自身处境的认识、未来发展的定位，由模糊逐渐转向清晰。可以说，高质量的扶贫，除了物质给予、技术指导，更重要的还在于思想引导、精神鼓励。让贫困户得实惠、明事理，增本领、长志气，扶贫才算扶到了根子。
有基层干部说，扶贫工作重在扶心。下一番“绣花”功夫，把担当与尽责写进每一位贫困户的心里，助力他们燃旺脱贫奔富路的信心，改变的将不仅是他们的生活，更是人生。
《 人民日报 》（ 2018年11月27日 01 版）
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