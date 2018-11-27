原标题：中欧班列首次邮件进口测试成功

本报重庆11月26日电 记者吉蕾蕾报道：11月26日，重庆国际邮件互换局铁路口岸中心内，随着集装箱被工作人员缓缓打开，一个来自德国的邮包在经历1万多公里行程后出现在大家面前。经过海关查验、分发处理等程序之后，邮包将及时送达收件人手中。这标志着中欧班列（渝新欧）首次邮件进口测试圆满成功。

国家邮政局办公室副主任高洪涛介绍说，中欧班列（渝新欧）进口邮件常态化后，将便利沿线各国人民享受性价比更高、品类更丰富、物流更环保、时限更稳定的跨境电商寄递服务。

记者了解到，此次进口测试的邮件来自德国邮政位于法兰克福的处理中心。在测试邮件发运前，德国邮政敦豪集团高级运营副总裁托马斯·巴德里表示，“一带一路”建设是中欧之间一条合理可行的运输路径，德国邮政对其发展潜力充满信心，“中欧班列可以激活中德跨境电商贸易，中小微企业也可以通过这个邮政运输渠道出口电商产品”。

中国邮政集团公司国际合作部国际网络处副处长姜延钊在接受经济日报记者采访时表示，中国邮政将以“仓储+配送+增值服务+信息技术”为核心，为客户提供仓储、包装配送、清关、结（购）汇、退（缴）税、物流跟踪等全套跨境电商一体化综合物流服务，全力打造完整的物流服务体系，不断增强在国际物流领域的竞争力。

(责编：朱江、赵爽)