七省市打造畜禽粪污资源化利用样板

本报北京11月26日讯 记者乔金亮报道：日前，农业农村部与北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东7个省（市）人民政府签署《畜禽粪污资源化利用整省推进合作协议》，通过部省（市）联动，探索整省推进畜禽粪污资源化利用的有效机制和模式，把7个省（市）打造成畜禽粪污资源化利用的标杆样板，带动各地加快推进畜禽粪污资源化利用。7个省（市）承诺确保提前一年完成国家“十三五”畜禽粪污资源化利用目标。
根据合作协议，农业农村部将加大对7个省（市）的政策支持力度，以畜牧大县为重点，支持畜禽粪污处理和资源化利用设施建设，加强技术指导，总结推广典型经验模式，推动构建种养结合机制。7个省（市）将切实落实属地管理责任，加大省级财政投入力度，着力促进种养结合和农牧循环发展，督促规模养殖场落实主体责任，率先完成畜禽粪污资源化利用目标任务。
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