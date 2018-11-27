原标题：经贸合作推动中西两国关系走深走实

过去5年是中西经贸合作发展最快的5年。贸易和投资双轮驱动，始终在中西经贸合作中处于重要地位。已经驶入快车道的中西经贸合作前进势头良好，内容将不断丰富，规模档次也将不断提升。

中西两国交往源远流长，今年是中国与西班牙建立外交关系45周年。近年来，在两国政府和人民的共同努力下，双边关系迅速发展，各领域合作取得丰硕成果，政治互信不断巩固，高层交往保持活跃态势，经贸投资合作稳步推进。据统计，中国是西班牙全球第六大贸易伙伴，欧盟以外第一大贸易伙伴；全球第三大进口来源地（仅次于德国和法国），欧盟以外第一大进口来源地；全球第十大出口目的地，欧盟以外第三大出口目的地。

过去5年，是中西经贸合作发展最快的5年。在中西经济工业合作混委会统筹协调下，两国经贸合作稳步推进。贸易和投资双轮驱动，始终在中西经贸合作中处于重要地位。可以预见的是，已经驶入快车道的中西经贸合作前进势头良好，内容将不断丰富，规模档次也将不断提升。

西班牙参与建设“一带一路”态度积极，是亚洲基础设施投资银行创始成员之一。2017年5月份和6月份，习近平主席在分别会见西班牙时任政府首相拉霍伊和国王费利佩六世时指出，西班牙地理位置有特殊优势，可为“一带一路”建设的拓展发挥重要作用。中方欢迎西方积极参与“一带一路”建设，双方要发挥各自优势，开展务实合作，实现互利共赢，深化金融、电信、可再生能源、农业、生物医药、航空航天等领域合作。拉霍伊高度评价“一带一路”倡议，相信这将对沿线区域经济、文化交流产生重要影响，也将为两国合作提供更广阔的空间。费利佩六世表示，中方发起的“一带一路”倡议将对促进全球经济发展产生重要推动作用，西方愿积极参与“一带一路”框架下基础设施、能源等领域合作。

目前，连接全球最大的小商品集散中心——浙江义乌与马德里的中欧货运班列已经进入成熟运行阶段，成为亚欧大陆互联互通的重要桥梁，也是“一带一路”建设的重要一环。班列为中欧物流提供便捷的陆路通道，可作为海运和空运的补充和替代，并在促进相关各国经济发展和创造就业方面发挥更大作用。依靠班列，西班牙的红酒、母婴用品、高档厨具、洁具和汽车零件，中国日用百货、服装和电脑等家电产品得以更加便捷地进入对方市场，让两国老百姓获得了实实在在的实惠。

如果英国顺利脱欧，西班牙将成为欧盟内第四大经济体。西班牙长期坚定支持欧盟一体化建设，经济增速连续多年在欧盟和欧元区保持领先。面对欧洲乃至全球经贸格局的快速变化，中国已成为西班牙面向未来不可或缺的重要合作伙伴。

西班牙贸易国务秘书门德斯日前出席上海虹桥经贸论坛时向西班牙媒体表示，习近平主席在进博会开幕式上作出的经济开放承诺“非常积极”，并强调中国“正走在经济开放的道路上”，西班牙已经在双边贸易流量和对华出口中看到了中方付出的努力。门德斯强调，西班牙未来将在双边与多边场合持续加强对华贸易事务协调与对话。

目前来看，中国企业在西班牙投资仍有较大发展空间，加之近年来西班牙高度关注发展经济、创造新就业、改善民生，政府和社会各界对中国投资心态更加开放。在两国政府有关部门的大力支持下，经贸交往的层次不断丰富，西班牙中国商会同西企业联合会、国家商会和各专业、地区行业组织的沟通联络更加密切，各自治区政府吸引中国投资、增大对华出口的积极性不断增强，逐渐形成全方位、多领域的立体化格局，为中国企业在西投资创造了更加有利的条件。在未来一段时期内，随着西班牙经济复苏势头不断巩固，在欧盟内部的重要性进一步凸显，相信中西经贸与投资合作必将进入一个新的蓬勃发展期。

(责编：朱江、仝宗莉)