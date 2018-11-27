原标题：客观看待“居民财富被房地产掏空”

丰收

中国人民大学国家发展与战略研究院、经济学院与中国诚信信用管理股份有限公司日前联合发布《中国宏观经济分析与预测（2018-2019）》，其中认为，目前居民财富基本上被房地产“掏空”，部分中产人群和中下收入人群被房地产“套牢”。

此前，已经有多份研究报告认为，房产在中国居民财富中占有较高比例。如去年5月经济日报社和中国经济趋势研究院编制的《中国家庭财富调查报告（2017）》显示，在全国家庭的人均财富中，房产净值占比为65.99%，其中城镇家庭和农村家庭的这一比例分别为68.68%和55.08%。现在，《中国宏观经济分析与预测（2018-2019）》再次印证了这一判断。

造成“居民财富基本被房地产掏空”，原因是多方面的。比如说，国内一直缺乏安全、回报率可观的投资渠道，于是房子就变成了投资品。但是，随着中央定调“房子是用来住的，不是用来炒的”后，投资炒房得到有效遏制，避免了更多中产人群被房地产“套牢”。

又比如，进城农民在城市缺少住房，新一轮去库存看到了这一点，所以，以货币化补贴等方式鼓励农民工购房。从积极的角度来说，农民工购房后居住权益获得更好保障，但同时个人有限的财富也被房地产“掏空”，这对农民工家庭和城市都会带有不少潜在的不良影响。

再比如，不少地方对房地产过度依赖，造成房地产过度发展，继而“套牢”很多居民或者“掏空”很多居民财富。最近，有媒体根据今年前三季度31省份GDP和房地产开发投资数据，搞了一个31省份“经济对房地产依赖度”排名，相关数据值得重视。当房地产过度发展，就会带来房屋库存压力等问题，而去库存就会造成更多人被房地产“套牢”。

虽然居民财富基本被房地产“掏空”，也让居民财产性收入获得增长，但我们要看到，只有部分居民是受益者，比如拥有两套及以上房产的居民，财富才可能因房价上涨而增长。只有一套住房的家庭，房价上涨没有多少意义，而被房地产“套牢”后，财产性收入很难变现。

所以，居民财富基本被房地产“掏空”，并不是什么好事，相反有很多潜在问题。对于被房地产“掏空”“套牢”的居民来说，不仅个人“充电”提升职场竞争力会受影响，而且生活质量也会深受影响，甚至有病不敢去医院，因为居民财富是有限的，而改变生活质量则离不开钱。

对于各地政府来说，虽然从房地产获得了数字可观的卖地收入和房地产税费，但居民财富被“掏空”之后，会影响居民可持续消费能力和经济活力，继而影响地方经济、税收增长。也就是说，地方政府有得也有失。更重要的是，地方经济、财政收入依赖房地产会有风险。

从国家层面来说，一方面，居民财富基本被房地产“掏空”，会影响到消费升级，因为消费升级需要收入增长或财富增长来支撑。另一方面，很多居民被房地产“套牢”，等于捆住了房地产调控的手脚，因为实现居民收入增长也是一项重要承诺。

我国早就明确了“到2020年城乡居民收入比2010年翻一番”的目标，如果楼市调控导致房价大幅下跌，继而造成购房居民财产性收入下降，就会影响这个目标的实现。另外，居民被房地产“套牢”，房价下跌后可能会出现不稳定事件。所以，房地产调控只能稳定房价。

希望有关方面看到居民财富基本被房地产“掏空”“套牢”的风险，及时采取有效措施化解相关风险。要弱化房地产在地方经济中的角色，减少对房地产依赖；同时增加更多公租房让进城农民入住，而不是鼓励买房；要引导居民财富多元化投资，而不是只专注于投资房产。

(责编：仝宗莉、赵爽)