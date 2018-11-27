原标题：解决信贷梗阻应多放权

今年以来，人民银行、银保监会、财政部等多个部门出台了货币政策、监管考核、减税降费、融资担保等“几家抬”政策，支持民营和小微企业发展，解决融资难题，虽然取得了初步成效，但各项政策在传导和落实落地上依然存在梗阻问题。目前，导致货币政策传导不畅的一个重要原因在于商业银行内部体制机制，在于相关制度不协调和不合理的约束，基层行审贷款没权力、欲贷款没动力、管贷款没活力，因而程度不同地影响到了货币政策的有效传导。

一方面，信贷政策导向偏离制约了基层行的信贷投放。对于以民营和小微企业作为主要服务对象的城商行来说，支民支小在市场竞争中有先发优势，但有的城商行却没有利用好这个优势，在迅速扩张的同时更倾向于追大、贷大。据某城商行一县支行行长反映，该总行限制县级支行放款，将资金用于支持重点大户，结果县支行变成了只吸收存款、办理结算等业务的“大储蓄所”。虽然县支行设立时承诺将吸收存款的60%以上用于支持当地经济发展，但实际上存贷比仅10%左右，民营、小微企业获得的贷款更是寥寥无几。

另一方面，风险控制导向不科学，让基层行“惧贷”。有的银行为严格控制不良贷款，加大了问责追责力度，使基层行长和信贷人员产生了“一朝被蛇咬十年怕井绳”的惧贷心里。在经济下行期，为了确保贷款安全，基层行更注重发放有房产做抵押的按揭贷款，这也是近年来住房贷款增速过快、民营企业贷款增速放缓的一个重要原因。还有的行由于个别县域小微企业不良率较高，因此“一刀切”地执行停贷、压贷政策，或将小微企业贷款权上收。基层行不能放贷、无权放贷，不仅挫伤了员工的工作积极性，也使货币政策传导受到影响。

此外，绩效考核导向，影响对民营企业和小微企业的信贷投放。大型银行绩效考核倾向于大中型企业，一些地方法人银行机构也存在类似倾向，基层行觉得对小微企业贷款“无利可图”，也就失去了营销的积极性和放贷的动力。

疏通货币政策传导渠道，需要从总行层面着手完善各项制度，以市场化手段激发基层的经营活力，将更多资金投向民营、小微企业。一是建立并完善尽职免责、纠错容错机制，修订原有不合理制度，激发基层行服务民营企业的内生动力，使基层行“敢贷”；二是实施信贷资源倾斜政策，单列民营企业信贷计划，同时针对不同地区、不同企业制定专门的授信政策和流程，并下放审批权限，使基层行“能贷”；三是逐级梳理和修订原有考核激励办法，加大对民营企业信贷投放的考核激励，让基层信贷人员有权力也有承担，有付出也有所得，充分调动其积极性、能动性，使其“愿贷”。

(责编：朱江、仝宗莉)