解决信贷梗阻应多放权

今年以来，人民银行、银保监会、财政部等多个部门出台了货币政策、监管考核、减税降费、融资担保等“几家抬”政策，支持民营和小微企业发展，解决融资难题，虽然取得了初步成效，但各项政策在传导和落实落地上依然存在梗阻问题。目前，导致货币政策传导不畅的一个重要原因在于商业银行内部体制机制，在于相关制度不协调和不合理的约束，基层行审贷款没权力、欲贷款没动力、管贷款没活力，因而程度不同地影响到了货币政策的有效传导。
一方面，信贷政策导向偏离制约了基层行的信贷投放。对于以民营和小微企业作为主要服务对象的城商行来说，支民支小在市场竞争中有先发优势，但有的城商行却没有利用好这个优势，在迅速扩张的同时更倾向于追大、贷大。据某城商行一县支行行长反映，该总行限制县级支行放款，将资金用于支持重点大户，结果县支行变成了只吸收存款、办理结算等业务的“大储蓄所”。虽然县支行设立时承诺将吸收存款的60%以上用于支持当地经济发展，但实际上存贷比仅10%左右，民营、小微企业获得的贷款更是寥寥无几。
另一方面，风险控制导向不科学，让基层行“惧贷”。有的银行为严格控制不良贷款，加大了问责追责力度，使基层行长和信贷人员产生了“一朝被蛇咬十年怕井绳”的惧贷心里。在经济下行期，为了确保贷款安全，基层行更注重发放有房产做抵押的按揭贷款，这也是近年来住房贷款增速过快、民营企业贷款增速放缓的一个重要原因。还有的行由于个别县域小微企业不良率较高，因此“一刀切”地执行停贷、压贷政策，或将小微企业贷款权上收。基层行不能放贷、无权放贷，不仅挫伤了员工的工作积极性，也使货币政策传导受到影响。
此外，绩效考核导向，影响对民营企业和小微企业的信贷投放。大型银行绩效考核倾向于大中型企业，一些地方法人银行机构也存在类似倾向，基层行觉得对小微企业贷款“无利可图”，也就失去了营销的积极性和放贷的动力。
疏通货币政策传导渠道，需要从总行层面着手完善各项制度，以市场化手段激发基层的经营活力，将更多资金投向民营、小微企业。一是建立并完善尽职免责、纠错容错机制，修订原有不合理制度，激发基层行服务民营企业的内生动力，使基层行“敢贷”；二是实施信贷资源倾斜政策，单列民营企业信贷计划，同时针对不同地区、不同企业制定专门的授信政策和流程，并下放审批权限，使基层行“能贷”；三是逐级梳理和修订原有考核激励办法，加大对民营企业信贷投放的考核激励，让基层信贷人员有权力也有承担，有付出也有所得，充分调动其积极性、能动性，使其“愿贷”。
股份回购继续升温 23天逾100家上市公司发公告 根据东方财富网的统计数据，自11月9日以来至记者18日发稿，共有40家上市公司发布与回购股份相关的公告。如果把时间拉长到10月27日，发布公告的公司达到107家。业界认为，这与近期上市公司股份回购得到政策力挺密不可分。 10月2…【详细】
上市不足四个月 拼多多被做空机构盯上 北京晨报讯（记者 陈琼）在上市不到四个月内，拼多多遭遇了美国做空机构Blue Orca的做空，尽管股价暂未受到做空报告的影响，对拼多多而言，接下来如何抵抗住做空机构后续质疑将是巨大的考验。 11月16日，拼多多就做空报告发表回应…【详细】
销售累计过万亿 彩票行业为何屡受诟病？ 销售累计过万亿的彩票行业为何屡受诟病？ 每年解决的就业岗位近百万人，参与彩票购买的人群近2亿人。但这个行业为何总受到各种诟病、质疑和声讨？ 最近，中国彩票负面事件接踵而至，再次成为舆论的风口浪尖。有专家戏称，彩票是具有“…【详细】
明年财政赤字率热议：3%红线是否要突破？ 从年初“稳中向好”到年末“稳中有变”，高层对经济运行形势的判断有所调整：当前“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。” 在此背景下，明年赤字率还要不要锁定在3%的安全线以内成为业内热议的话题。有…【详细】