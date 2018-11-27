原标题：互联互通无处不在 数字经济方兴未艾

参展商在贵阳举办的2018中国国际大数据产业博览会上向参观者介绍5G远程自动驾驶（5月26日摄）。

新华社记者 陶 亮摄

在前不久举行的“2018中国国际信息通信展”上，“摇把子”电话、BP机（寻呼机）、“大哥大”（移动电话）等“老物件”一一现身，与前沿的5G应用展示相对比，我国通信业40年来的华丽巨变令人感慨。

1978年，我国电话用户仅192.54万户；2018年，截至6月底，我国移动电话用户达15.1亿，微信月活跃账户达10.58亿。从最原始的摇把子电话、架空明线铜缆，到大通路宽带光缆、移动通信和卫星通信，我国已建成全球最大的通信网络。

“改革开放40年来,我国通信业的通信能力、用户规模、技术水平等历经跨越式大发展，从制约经济发展的瓶颈,迅速成长为推动经济社会繁荣发展的关键依托。”中国信息通信研究院总工程师余晓晖说。

通讯工具智能迭代

“楼上楼下，电灯电话”曾是改革开放之初不少家庭的梦想。如今，通讯的概念早已超越了打电话。“现在通讯多方便、多发达，即使出门旅游，也可以与家人视频聊天，孩子的一颦一笑近在眼前。”北京市民王巧玲说，“过去和家里联系主要靠写信，信件一来一往得半个月”。

改革开放40年来，从电话、电报、BP机到智能手机的不断更迭，反映了我国通讯技术翻天覆地的变化。中国电信乐山分公司员工赵然说，上世纪80年代，发电报按字收费，所以人们惜字如金。

上世纪90年代，BP机业务上线。“对第一批BP机用户我能听声识人，不是我记性好，而是因为用户太少。”赵然说。1994年，乐山首批“大哥大”上市。赵然总结说，现在来看，“大哥大”有“三个离谱”——价格高得离谱，手机重得离谱，体形大得离谱。

2000年以后，电报、BP机迅速退出了历史舞台，移动电话、互联网飞速发展。近年来，智能手机以及软件的进步，更是让通信实现了“音画同步”的质变。

1978年，我国固定电话用户总数只有192.54万户；1987年移动电话出现之后，用户规模迅猛增长；2003年，移动电话用户数超过了固定电话。到2017年末，全国电话用户规模达16.11亿户，居世界第一。

其中，固定电话用户数为1.94亿户，是1978年的101倍，年均增长12.6%；移动电话用户数为14.17亿户，是1988年的47.25万倍，年均增长56.9%。全国固定电话普及率由1978年的0.4部/百人提高到2017年的14部/百人；移动电话普及率由1995年的0.3部/百人提高到2017年的102.5部/百人。

电信业务总量也随之快速增长。2017年，中国电信业务总量达27557亿元；业务收入为12620亿元，年均增长21.1%。

基础设施从弱到强

今年5月份，西藏墨脱县帮兴乡肯肯村村民拉巴次仁家通了网络，不仅价格便宜，网速也一点不打折扣。在“生死墨脱路”上，地震、塌方、泥石流等自然灾害随时可能发生。即便自然条件如此恶劣，也没能阻挡电信基础设施建设的步伐。

“这就是电信普遍服务的意义所在——让任何人在任何地点都能以承担得起的价格享受电信服务。”工信部信息通信发展司司长闻库介绍，目前我国行政村通光纤比例已达95%，年底有望提前实现“十三五”规划提出的98%行政村通光纤目标。

改革开放40年间，我国通信业基础设施建设突飞猛进，通信能力实现了质的飞跃。通信业投资规模逐年加大，通信网络规模容量成倍扩张，已建成包括光纤、数字微波、卫星、程控交换、移动通信、数据通信等覆盖全国、通达世界的公用电信网。

截至2017年末，我国固定长途电话交换机容量达602.6万路端，局用交换机容量18414.0万门，分别是1978年的3235倍和45.4倍，年均分别增长23.0%和10.3%；移动电话交换机容量由1990年的5.1万户猛增至2017年的242185.8万户，年均增速高达49.0%；光缆线路长度由1997年的55.7万公里增至2017年的3747.4万公里，年均增长23.4%；互联网宽带接入端口由2003年的1802.3万个增至2017年的7.8亿个，年均增长30.9%。

同时，我国不断创新，很多通信技术实现了从空白到领先的跨越式发展。光纤宽带加快普及，光纤入户已成为城市家庭“标配”，光纤接入用户总数达到2.94亿户。

在移动通信领域，我国经历了1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领的崛起历程。自主研发的TD—LTE被国际电联确定为4G国际标准之一，同时建成了全球规模最大的4G网络。截至2017年末，4G用户总数达9.97亿户，在全部移动电话用户中的占比达70.3%。

据悉，目前中国5G技术研发试验第三阶段NSA（非独立组网）测试已全部完成，同时SA（独立组网）测试也已全面启动。华为等国内厂商验证了丰富的场景，展现了较佳的性能。

催生经济新动能

改革开放40年来，移动电话普及应用、宽带网络技术革新、互联网经济蓬勃发展，通信业每一次进步不仅改变了人们的生活方式，也为经济发展注入崭新活力。

今年8月份，“今日头条”联合扶贫专家，5天时间帮助3846户贫困果农家庭卖出了24万斤脆红李。9月份，财政部和云南永胜县政府联合“快手”一起做了一场爱心直播，短短4个小时就销售了6000多斤当地特产软籽石榴。

改革开放40年来，我国互联网用户呈爆发式增长态势。数据显示，截至2017年末，中国移动、中国联通和中国电信3家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.49亿户，其中，100Mbps及以上接入速率的用户总数达1.35亿户，占总用户数的38.9%；移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达11.32亿户，占移动电话用户的79.8%；互联网上网人数由1997年的62万人激增至2017年的7.72亿人，年均增长42.8%；互联网普及率达55.8%，超全球平均水平4.1个百分点。

随着网络提速降费和“互联网+”战略的深入推进，互联网和经济社会各领域加速跨界融合，催生出一系列新兴业态。2017年，我国电子商务、网络游戏、网络广告等数字经济繁荣发展，收入增速均在20%以上；移动支付交易规模超过81万亿元，位居全球之首；以第三方信息平台为基础，整合社会资源为用户提供服务的共享经济蓬勃发展，在提升出行效率、节能减排和拉动就业等方面作出了突出贡献。

“我国信息通信业还将继续加快自主创新，加强基础设施建设，更大范围、更深层次地融入并服务实体经济。同时，增强网络空间安全防御能力，提升国际话语权，真正实现由大到强的转变。”余晓晖说。

(责编：朱江、仝宗莉)